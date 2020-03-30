Войска международной коалиции покидают Ирак

Источник изображения: Фейсбук/Корпус морской пехоты США

Произошло то, что ещё несколько лет назад казалось невозможным. Международный военный контингент во главе с США покидает Ирак. Так, контингент уже покинул военно-воздушную базу Кайяра к югу от Мосула - одну из основных точек базирования ВВС. На официальной церемонии передачи базы иракским военным присутствовал начальник Национального оперативного центра Вооруженных сил Ирака генерал-лейтенант Мухаммед Фазил Аббас.

Предполагается, что вслед за этим последует передача военной базы К-1 на северо-западе от города Киркук. На прошлой неделе иностранные военные передали армии Ирака базу «Аль Каим» в западной части страны.

Войска выводят не только из-за полной зачистки Ирака от вооруженных формирований ИГИЛ (*запрещена в РФ), но и в связи с пандемией коронавируса. По этой причине США решили значительно сократить свой контингент в Ираке и передать местным военным несколько небольших баз.

Пандемия COVID-19 стала также причиной вывода из Ирака британских военных. Начинают покидать эту ближневосточную страну и французские солдаты.

О сокращении иностранного военного контингента сообщает также иракское командование:

После консультаций с правительством Ирака международная коалиция решила скорректировать свое присутствие в Ираке и временно приостановить подготовку иракских сил безопасности с учетом кризиса в области здравоохранения.