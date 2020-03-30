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Российский «Экспресс-А4» задрейфовал

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Андрей Шелепин / РИА Новости

Старейший российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-А4» прекратил работу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на оператора «Космическая связь».

Агентство отмечает, что космический аппарат, запущенный в 2002 году, прослужил почти в 2,5 раза дольше расчетного срока, а, согласно данным n2y0.com, в настоящее время спутник дрейфует в западном направлении, находясь выше геостационарной орбиты над Атлантическим океаном, что характерно для космических аппаратов, перемещающихся на орбиту захоронения.

В марте агентство сообщило, что с российским телекоммуникационым спутником «Экспресс-АМ6» произошла нештатная ситуация, в результате чего широкополосный доступ в интернет с данного космического аппарата прекращен.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
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