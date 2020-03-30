В Благовещенске заложили гидрографическое судно проекта 19910

В четверг, 26 марта, на «Судостроительном заводе имени Октябрьской революции» в Благовещенске заложили предназначенное для ВМФ России малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки церемония прошла в закрытом режиме, сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Суда проекта 19910 стали самым крупным заказом в истории благовещенской верфи. Первый гидрограф данного типа, «Александр Рогоцкий», заложили на заводе в феврале 2016 года, а в начале сентября 2019 года судно вошло в состав Тихоокеанского флота.

Ожидается, что второе судно, «Василий Бубнов», пополнит ВМФ в 2023 году.

Суда проекта 19910 предназначены для исследований рельефа дна, с их помощью также обслуживают навигационное оборудование, перевозят людей и грузы.

Гидрографическое судно проекта 19910 имеет водоизмещение 1270 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека.