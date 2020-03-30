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Военно-промышленный курьер

Подразделения Роскосмоса уходят на карантин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания «Информационные спутниковые системы (ИСС) им. академика М.Ф.Решетнёва» приостановит работу на следующей неделе в соответствии с указом президента, сообщило предприятие.

«Следующая неделя по распоряжению президента РФ Владимира Путина станет нерабочей. Вместе со всей страной решетневцы тоже уходят на вынужденный недельный карантин», - говорится в видео, опубликованном на YouTube-канале «ИСС».

Сообщается, что в последнее время компания работала в соответствии с правилами профилактики коронавируса. В соответствии с приказом главы «ИСС» Николая Тестоедова, в компании были ограничены командировки, а её сотрудникам предписывается носить медицинские маски, регулярно проветривать помещения, по возможности не здороваться за руку и не прикасаться к дверным ручкам и перилам.

Ранее сообщалось, что с 30 марта по 3 апреля прекратит работу самарский ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», пишет «Интерфакс».

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
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