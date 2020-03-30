Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы

В результате публикации отчета Счетной палаты США выяснились пикантные подробности эксплуатации самых совершенных боевых кораблей в мире. Оказывается, гальюны на двух новейших авианосцах CVN-77 и CVN-78 не справляются с нагрузкой и с завидным постоянством их приходится прочищать дорогостоящими средствами.

Каждая процедура очистки канализации с помощью специальных кислот обходится налогоплательщикам в существенные 400 тысяч долларов (почти 31 миллион рублей по текущему курсу). Именно этот факт и привлек внимание контролирующих органов, так как эти расходы оказались непредвиденными, а их финансирование пришлось запрашивать отдельно. Конгрессмены выяснили, что за весь срок эксплуатации ряда новых кораблей, перерасход бюджета на их содержание составит колоссальные 130 миллиардов долларов. Причем значительная часть этой суммы приходится на новейший авианосец CVN-78 «Джеральд Р. Форд». Естественно, учтена не только регулярная промывка сантехники, но доля расходов на эту процедуру все равно велика.

В общей сложности, пишет ПМ, аудит выявил полторы сотни проблем, характерных сразу для целой серии кораблей и нескольких их классов. Это объясняется урезанием бюджетов при их проектировании и агрессивной корректировкой сроков. По словам представителей ВМС США, все эти проблемы можно было бы избежать, если бы на проектно-конструкторскую работу выделили больше времени. Теперь их устранение может потребовать еще больших вложений средств.

На авианосцах CVN-77 «Джордж Буш» и CVN-78 установлена система сбора и канализации физиологических отходов экипажа, являющаяся своеобразной увеличенной копией канализации на самолетах. Судя по всему, некоторые трубы оказались слишком узкими, чтобы справиться с пиковыми нагрузками и в системе скапливались отложения. Их удаление требует воздействия сложных химикатов с сильными кислотами в составе.

CVN-77 является десятым и последним кораблем класса «Нимиц». Он существенно отличается от первых авианосцев серии.

Вся электроника заменена на более современную, а в конструкции применено множество изменений с целью уменьшить экипаж. Во время эксплуатации на его борту находится более 5,5 тысяч человек. CVN-78 является первым кораблем нового класса, который должен придти на смену «Нимицам». Полное водоизмещение этих гигантов достигает ста тысяч тонн, и при этом они способны достигать скорости свыше 30 узлов (почти 60 километров в час).