Атомоходы "Щука" назвали квантовым скачком в подводных технологиях СССР

В марте 1987 года подводники Северного флота СССР провели операцию "Атрина" и вскрыли противолодочную оборону США в Атлантике "как консервную банку". Успех маневров во многом был обусловлен тактико-техническими данными атомных подлодок проекта 671РТМ(К)"Щука", по натовской классификации - Victor III.

Как пишет издание The National Interest, данные подводные лодки "представляли собой квантовый скачок в советских подводных технологиях".

По мнению эксперта по акустике и профессора океанологии в Массачусетском технологическом институте Айры Дайера, до "Щуки" советские субмарины были довольно шумными, так как главными приоритетами являлись скорость и мощное вооружение.

Американцы уверены, что Советский Союз добился значительных успехов в развитии подводного флота благодаря информации от Джона Энтони Уокера, который на протяжении 20 лет передавал советской разведке секретную информацию об американском флоте. Однако достоверных данных об этом нет.

Отметим, что строительство подлодок проекта 671РТМ началось в 1976 году. Длина субмарины - 106 метров, наибольшая ширина - 10,8 метров, полное водоизмещение - 7250 кубометров. Предельная глубина погружения - 600 метров, рабочая глубина - 400 метров. Полная скорость подводного хода - 31 узел. Автономность - 80 суток. Экипаж - 96 человек.

Вооружение подлодки включало четыре 533-мм и два 650-мм торпедных аппарата с боекомплектом, а также стратегические малоразмерные дозвуковые крылатые ракеты "Гранат" с максимальной дальностью стрельбы 3000 километра.

Николай Грищенко