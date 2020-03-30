Разрушители легенд: как сербам удалось сбить самолет-"невидимку" F-117

Ровно 21 год назад - 27 марта 1999-го - силам ПВО Югославии удалось сбить американский самолет-"невидимку" F-117. Этот случай вошел в историю как единственная боевая потеря бомбардировщиков данного типа, а заодно подтвердил, что широко разрекламированная стелс-технология отнюдь не гарантирует неуязвимость.

Все произошло на третьи сутки агрессии сил НАТО против балканского государства. В тот вечер на Адриатике стояла плохая погода, и югославская разведка сообщила, что самолеты радиоэлектронной борьбы EA-6B Prowler и истребители для подавления сил ПВО с итальянской авиабазы Авиано в воздух не поднимались. Это означало, что на этот раз бомбардировщики окажутся без прикрытия. Так оно и случилось: американское воздушное командование было уверено, что их F-117 все равно не смогут обнаружить.

По воспоминаниям Золтана Дани, командовавшего тогда третьим батальоном 250-й бригады ПВО армии Югославии, обнаружить самолет агрессора удалось с помощью советского мобильного локатора П-18 метрового диапазона. Когда была получена информация о вхождении бомбардировщиков в воздушное пространство страны, радар дважды выходил в эфир короткими сеансами не более 20 секунд. Это делалось, чтобы противник не успел засечь источник сигнала. Однако обнаружить F-117 не удалось.

Тогда Золтан Дани, вопреки правилам, решился на третий сеанс наблюдения: он полагался на данные разведки, что авиация НАТО не сможет оперативно ударить по радару. На этот раз самолет был обнаружен (по некоторым данным, у него уже был открыт отсек бомбометания, что снизило радиолокационную скрытность). По нему выпустили две ракеты из советского же комплекса ПВО С-125 "Нева". По словам пилота бомбардировщика Дейла Зелко, он видел, как ракеты прошли сквозь нижний слой облаков, одна пролетела совсем рядом, но не сработала, тогда как вторая своим взрывом вывела самолет из строя. Он был сбит примерно в 13 километрах от батареи ПВО и в 40 километрах от Белграда. Летчик успел катапультироваться и сумел спрятаться в канаве, позже его спасли в ходе спецоперации американских военных.

Останки F-117 теперь хранятся в музее авиации в Белграде, множество мелких фрагментов было разобрано на сувениры.

Интересно сложилась история героев этого противостояния. В начале 2010-х Золтан Дани и сбитый его подразделением Дейл Зелко встретились в ходе съемок документального фильма, посвященного тем событиям, а позже даже сдружились.

Что касается бомбардировщиков F-117, то их официально сняли с вооружения в 2008 году, сейчас их время от времени используют для тестирования новых радаров и сенсорных систем ракетного вооружения.

Алексей Иванов