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Российская газета

Как армия отрабатывает методы борьбы с коронавирусной инфекцией

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Источник изображения: rg.ru

В российской армии проводят проверку готовности к борьбе с коронавирусной инфекцией. Все мероприятия организуются на военных полигонах.


Проверка проводится в подразделениях Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и отдельных организациях медицинского обеспечения. Об этом пишет газета "Красная звезда".

Проверка состоит из двух этапов. На первом - командование военных округов должно сформировать группировки сил и средств, сводные отряды для ликвидации последствий инфекций в местах дислокации, на втором - в течение двух суток проконтролировать способность военных медиков своевременно начать борьбу с коронавирусом.

В ходе данной проверки проанализируют также и логистику: возможность перевозки воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы, чтобы оказать помощь больным и организовать карантин. Всего в проверке будут участвовать 2,5 тысячи специалистов войск РХБ защиты и более 500 единиц военной и специальной техники, около десяти самолетов Ил-76 авиаполков из Тверской, Псковской, Оренбургской и Ульяновской областей. Задействуют семь полигонов и пять аэродромов ЗВО и ЦВО.

В каждом военном округе и подразделении определены силы и средства, которые будут участвовать в проверке. Региональный центр управления штаба ЗВО в Санкт-Петербурге в круглосуточном режиме осуществляет сбор сведений и анализ условной эпидемиологической обстановки в районах практических действий войск. На территории ЦВО развернуты оперативные штабы на базе Екатеринбургского, Кемеровского, Новосибирского, Самарского, Саратовского, Челябинского территориальных гарнизонов.

Проверка готовности продлится по 28 марта.


Светлана Цыганкова

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