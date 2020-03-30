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WarSpot

FARA: Invictus сразится с Raider X

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Американская программа создания перспективных вертолётов FVL уверенно продвигается вперёд. Вчера, 26 марта, пресс-службы компаний Bell и Sikorsky объявили об их выходе в финал тендера FARA на постройку вертолёта-разведчика.

FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) является частью более масштабной программы Future Vertical Lift (FVL), в рамках которой для армии будут закупаться несколько моделей «реактивных» вертолётов. В Минобороны США сообщили о том, что контракты на дальнейшие работы подписаны с Bell и Sikorsky.

Рендер вертолёта Bell 360 Invictus

Источник изображения: bellflight.com

Bell выставил на тендер свою модель 360 Invictus, тогда как Sikorsky — Raider X. Обе модели вертолётов победили во многом благодаря тому, что созданы на базе уже действующих прототипов. Bell 360 Invictus разработан на базе коммерческого вертолёта Bell 525 Relentless, Sikorsky Raider X — на базе прототипа -97 Raider, который, в свою очередь, является продолжением демонстратора технологий X2.

Рендер вертолёта Sikorsky Raider X

Источник изображения: lockheedmartin.com

Ранее Армия США назвала финалистов в тендере FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft), который также является частью FVL. Прототипы построят компании Bell и совместное предприятие Sikorsky-Boeing.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
S-97 Raider
Компании
Bell Helicopter
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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