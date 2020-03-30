Для ВМФ России заложено гидрографическое судно "Василий Бубнов"

Плакат с церемонии закладки для ВМФ России малого гидрографического судна "Василий Бубнов" (заводской номер 202) проекта 19910 на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции". Благовещенск (Амурская область), 26.03.2020.

ЦАМТО, 27 марта. На стапеле эллинга АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" в Благовещенске (Амурская обл.) 26 марта состоялась торжественная церемония закладки малого гидрографического судна (МГС) проекта 19910.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова судну присвоено наименование "Василий Бубнов" в честь инженера контр-адмирала Василия Константиновича Бубнова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Василий Бубнов завершил службу в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления Тихоокеанского флота СССР.

Судно планируется передать в состав Тихоокеанского флота в 2023 году. Однотипное судно "Александр Рогоцкий" было заложено на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" в 2016 и передано гидрографической службе Тихоокеанского флота в 2019 году.

От имени главнокомандующего ВМФ России участников церемонии закладки МГС "Василий Бубнов" поздравил врио начальника Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации капитан 1 ранга Геннадий Непомилуев, выразив уверенность в том, что судно будет построено в срок и с традиционно высоким качеством.

Накануне закладки МГС "Василий Бубнов" Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов провел в Адмиралтействе рабочее совещание, на котором рассматривались вопросы хода строительства судов для гидрографической службы ВМФ. Главком ВМФ особо отметил, что "наряду с пополнением ВМФ новыми гидрографическими катерами, по сути, начат этап серийного строительства гидрографических судов, способных выполнять задачи на большем удалении от пунктов базирования".

"Параллельно с этим ведется постоянная работа по обеспечению сервисного обслуживания и ремонта океанографических исследовательских судов и гидрографических судов, которые входят в состав флотов ВМФ России. Это позволяет нам с высокой долей эффективности выполнять задачи по исследованию Мирового океана", – цитирует адмирала Николая Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.