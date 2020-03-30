Для ВМФ России заложено гидрографическое судно "Василий Бубнов"

ЦАМТО, 27 марта. На стапеле эллинга АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" в Благовещенске (Амурская обл.) 26 марта состоялась торжественная церемония закладки малого гидрографического судна (МГС) проекта 19910.
Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова судну присвоено наименование "Василий Бубнов" в честь инженера контр-адмирала Василия Константиновича Бубнова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Василий Бубнов завершил службу в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления Тихоокеанского флота СССР.
Судно планируется передать в состав Тихоокеанского флота в 2023 году. Однотипное судно "Александр Рогоцкий" было заложено на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" в 2016 и передано гидрографической службе Тихоокеанского флота в 2019 году.
От имени главнокомандующего ВМФ России участников церемонии закладки МГС "Василий Бубнов" поздравил врио начальника Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации капитан 1 ранга Геннадий Непомилуев, выразив уверенность в том, что судно будет построено в срок и с традиционно высоким качеством.
Накануне закладки МГС "Василий Бубнов" Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов провел в Адмиралтействе рабочее совещание, на котором рассматривались вопросы хода строительства судов для гидрографической службы ВМФ. Главком ВМФ особо отметил, что "наряду с пополнением ВМФ новыми гидрографическими катерами, по сути, начат этап серийного строительства гидрографических судов, способных выполнять задачи на большем удалении от пунктов базирования".
"Параллельно с этим ведется постоянная работа по обеспечению сервисного обслуживания и ремонта океанографических исследовательских судов и гидрографических судов, которые входят в состав флотов ВМФ России. Это позволяет нам с высокой долей эффективности выполнять задачи по исследованию Мирового океана", – цитирует адмирала Николая Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.