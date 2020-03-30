Войти
Военное обозрение

«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений

703
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Издание Pentapostagma обратило внимание на появившиеся в прессе сообщения, касающиеся готовности ЗРС С-500. В качестве послесловия к материалу было озвучено удивление: в связи с чем российские военные постоянно выбирают греческие имена для обозначения созданных в РФ боевых систем?

Как было указано, они на регулярной основе украшают «могучий российский арсенал»:

Странно, что Россия использует чисто греческие слова для множества передовых вооружений, таких как «Прометей» для С-500, «Нептун» для подводного аппарата «Статус-6», который разрушает прибрежные города, «Александр» для баллистических ракет наземного базирования [всё же – ОТРК], «Периметр» для системы активации в случае ядерной войны, «Триумф» для зенитного ракетного комплекса С-400, «Армата» для нового боевого танка Т-14

- отмечает издание, оставаясь в недоумении.

Оставьте нашего Прометея и его имя в покое, иначе давайте нам две батареи [этого комплекса]

- пишет в этой связи один из пользователей.

Однако странным выглядит не порядок присвоения имен греческого происхождения российским вооружениям, а удивление издания, авторы которого, по всей видимости, недостаточно знакомы со средневековой историей своей страны и не осведомлены о тесных связях Византийской империи и Руси.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Продукция
Армата
С-400 Триумф
С-500
Проекты
Статус-6
Ядерный щит
Похожие новости
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
17.07.2019
Минфин бьет по своим
31.03.2015
Модернизация российской армии: слишком амибиционная задача для национальной оборонной промышленности
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
26.10.2011
Против кого евроПРО? — часть II
1 комментарий
№1
30.03.2020 10:41
вот вот, историю бы подучили, странные они наши родственники)
значит, христианство им не мешает
а что Кирилл и Мефодий в Византии родились, им тоже во сне икается?:))
оставить в покое нашу азбуку чтоль, пока не передадим Греции половину российских типографий?:)
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 10:18
  • 311
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным