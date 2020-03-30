«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений

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Издание Pentapostagma обратило внимание на появившиеся в прессе сообщения, касающиеся готовности ЗРС С-500. В качестве послесловия к материалу было озвучено удивление: в связи с чем российские военные постоянно выбирают греческие имена для обозначения созданных в РФ боевых систем?

Как было указано, они на регулярной основе украшают «могучий российский арсенал»:

Странно, что Россия использует чисто греческие слова для множества передовых вооружений, таких как «Прометей» для С-500, «Нептун» для подводного аппарата «Статус-6», который разрушает прибрежные города, «Александр» для баллистических ракет наземного базирования [всё же – ОТРК], «Периметр» для системы активации в случае ядерной войны, «Триумф» для зенитного ракетного комплекса С-400, «Армата» для нового боевого танка Т-14

- отмечает издание, оставаясь в недоумении.

Оставьте нашего Прометея и его имя в покое, иначе давайте нам две батареи [этого комплекса]

- пишет в этой связи один из пользователей.

Однако странным выглядит не порядок присвоения имен греческого происхождения российским вооружениям, а удивление издания, авторы которого, по всей видимости, недостаточно знакомы со средневековой историей своей страны и не осведомлены о тесных связях Византийской империи и Руси.