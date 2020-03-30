Эстония в ближайшее время должна получить первые 155-мм самоходные гаубицы K9 "Тандер"

Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder во время испытаний в Финляндии и Норвегии в 2016 году.

ЦАМТО, 27 марта. Южнокорейская компания Hanwha Land Systems приступила к поставкам в Эстонию 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 "Тандер". Судя по появившимся в сети Facebook 22 марта фотографиям, первая пара K9 доставлена в порт Бремерхафен (Германия).

В настоящее время установки, вероятно, находятся на пути в Эстонию. После их получения они будут применяться для подготовки личного состава ВС страны.

Как сообщал ЦАМТО, 26 июня 2018 года представители Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) и южнокорейской компании Hanwha Land Systems подписали соглашение о продаже и последующем обслуживании 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц K9 "Тандер" (на церемонии фигурировало обозначение K9EST). Соглашение стоимостью 46 млн. евро также предусматривало обучение личного состава, техническое обслуживание СГ и снабжение запасными частями. По информации ECDI, первые гаубицы должны быть доставлены в Эстонию в 2020 году. Полностью поставка должна быть завершена в 2021 году.

Как отмечается, новая система вооружения усилит боевые возможности артиллерии сухопутных войск Эстонии, дополнив или заменив буксируемые гаубицы FH-70, состоящие на вооружении 1-ой пехотной бригады.

В октябре 2019 года Министерство обороны Эстонии приняло решение приобрести 6 дополнительных 155-мм гаубиц K9 "Тандер", направив на эти цели 20 млн. евро, которые высвободились в бюджете благодаря тому, что в результате нескольких проведенных тендеров стоимость ряда закупаемых систем вооружений была снижена по сравнению с выделенным бюджетом, а часть поставок боеприпасов была профинансирована за счет американской военной помощи.

Тем не менее, дополнение к контракту пока не подписано. По данным СМИ, запланированный визит в Республику Корея министра обороны Эстонии Юри Луйка был отменен из-за пандемии COVID-19. Позиция командования ВС Эстонии в отношении покупки дополнительных гаубиц вряд ли изменится, однако на нее отрицательно могут повлиять финансовые потери страны в результате спровоцированного коронавирусом экономического кризиса.