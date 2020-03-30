Всегда на страже. На что способны бойцы Росгвардии на земле, под водой и в воздухе

27 марта в России отмечается профессиональный праздник войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). ТАСС — об истории войск, современных задачах и результатах работы ведомства в 2019 году

Структура ведомства, созданного на базе внутренних войск и спецподразделений Министерства внутренних дел (МВД), была окончательно утверждена указом президента РФ от 3 сентября 2016 года. Этот день был приурочен к дате подписания указа императора Александра I (8 апреля 1811 года по новому стилю) о формировании воинских батальонов внутренней стражи, отвечавших за "охранение тишины и спокойствия в государстве".

В Росгвардии проходят службу более 340 тыс. человек. 306 представителей войск правопорядка удостоены Золотой Звезды Героя Советского Союза, 172 военнослужащих и сотрудника стали Героями Российской Федерации.

Возглавляет это уникальное по своему составу, задачам и функциям ведомство генерал армии Виктор Золотов.

О выполненных задачах

По данным пресс-службы ведомства, в 2019 году военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности гостей и участников 47 спортивных и иных официальных международных мероприятий.

Под надежной охраной войск находятся важные государственные объекты. Это атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности. "Благодаря бдительности военнослужащих в 2019 году предотвращено хищение материальных средств с охраняемых объектов на сумму, превышающую 25 млн рублей, задержаны около 8 тыс. нарушителей пропускного режима", - отметили в ведомстве.

В ходе выполнения задач по охране важных государственных объектов морскими подразделениями Росгвардии осмотрено свыше 2,8 тыс. единиц подводных объектов общей площадью 802 тыс. кв. км, а водолазы провели под водой около 4,8 тыс. часов.

Благодаря авиационным полкам и эскадрильям, авиационным отрядам специального назначения войска мобильны и могут эффективно выполнять задачи на всей территории страны. "В 2019 году авиаторы Росгвардии совершили свыше 40 тыс. полетов. Кроме того, в результате выполнения служебно-боевых задач авиацией ведомства выявлены 100 фактов браконьерства, 60 лиц и девять транспортных средств, находившихся в розыске", - сообщили в пресс-службе.

Ежедневно на маршруты патрулирования выходят более 3 тыс. групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Четкие и грамотные действия личного состава групп задержания позволили пресечь около 83 тыс. правонарушений в отношении охраняемого имущества и свыше 95 тыс. правонарушений на объектах и местах проживания и хранения имущества граждан

Продолжается планомерная работа по усилению государственного контроля за оборотом оружия, деятельностью частных охранных структур, а также обеспечением безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса. "Сегодня подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии осуществляют контроль за владельцами оружия, которых насчитывается в нашей стране около 4 млн. На руках у граждан находится более 6,6 млн единиц оружия, - отметили в пресс-службе ведомства. - В 2019 году сотрудники Росгвардии провели 3,7 млн проверок, по результатам которых 250 тыс. владельцев оружия были привлечены к административной ответственности, аннулировано около 50 тыс. лицензий и разрешений".

Кроме того, проведена проверка 2,1 тыс. объектов топливно-энергетического комплекса, осуществлен контроль за деятельностью 19,3 тыс. частных охранных организаций и 916 частных детективов. При этом в сфере лицензионно-разрешительной работы гражданам оказывается 25 видов государственных услуг, из них 24 - в электронном виде.

17 января 2020 года в пресс-службе Росгвардии сообщали, что Объединенная группировка войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона (в нее входят военнослужащие Росгвардии и подразделения полиции) ликвидировала 28 участников террористических ячеек. Росгвардейцы и полицейские обнаружили и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп. Из незаконного оборота было изъято более 1200 единиц оружия, из них 736 единиц - охотничьего, более 77 тыс. боеприпасов различного калибра, обезврежены самодельные взрывные устройства.

В 2019 году в войска поступили новые образцы отечественного вооружения и техники - в частности, бронеавтомобили "Патруль", специальные бронемашины ВПК и выпускаемые в Чечне многоцелевые вездеходы (тактические багги) "Чаборз М-3". Для подразделений спецназначения был разработан и передан на государственные испытания бронеавтомобиль "Горец-ССН".

С февраля 2020 года росгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка в местах изоляции граждан, зараженных коронавирусом. Также ожидается, что к концу 2020-го под защитой войск ведомства будут находиться девять российских арктических портов.

Из истории войск

В Российской империи батальоны внутренней стражи (с 1864 года - местные войска, куда с 1886-го входила конвойная стража) занимались поимкой и конвоированием преступников, охраной порядка на ярмарках и т.д. После Октябрьской революции, в 1918 году, приказом Народного комиссариата внутренних дел конвойная стража была реорганизована, а годом позже принято решение об объединении всех войск вспомогательного назначения и создании войск внутренней охраны РСФСР.

1 сентября 1920-го они были включены в состав Войск внутренней службы на правах самостоятельных конвойно-караульных частей, а 17 сентября сотрудников приравняли к военнослужащим Рабоче-Крестьянской Красной армии. Формирование войск происходило на призывной основе.

Впоследствии внутренние войска неоднократно реорганизовывались, сохраняя подчинение ведомству внутренних дел. 1 сентября 1939 года был принят закон "О всеобщей воинской обязанности", в котором они назывались составной частью Вооруженных сил СССР.

К 1941 году внутренние войска входили в состав НКВД СССР. После Великой Отечественной войны им было дополнительно поручено охранять научно-исследовательские учреждения, предприятия атомной промышленности и ракетостроения. Продолжали выполнять задачи по охране общественного порядка, важных государственных объектов, исправительно-трудовых учреждений, по охране и конвоированию осужденных, защите населения от природных и техногенных катастроф. В середине 1990-х годов существенно расширились права войсковых нарядов по охране общественного порядка, а задача по охране и конвоированию осужденных была передана в ведение органов Минюста России. Во второй половине 2000-х начался переход на комплектование подразделений и частей военнослужащими по контракту.

Предназначение войск

За свою более чем двухвековую историю войска вписали немало ярких страниц в героическую летопись Отечества. Менялись наименования и организационно-штатная структура войск, функции и задачи, но неизменными всегда оставались верность долгу, мужество и самоотверженность воинов.

Офицеров для войск сегодня готовят в Новосибирском, Пермском, Санкт-Петербургском и Саратовском военных институтах войск национальной гвардии. В 2020 году Росгвардия планирует создать внутри ведомства институт военных политруков.

Среди множества различных занятий военнослужащие Росгвардии обучаются водолазному делу, горной и парашютно-десантной подготовке, проходят курсы авианаводчиков, корректировщиков артиллерийского огня, управления беспилотными летательными аппаратами. Лучшие боевые пловцы и парашютисты Росгвардии - военнослужащие по контракту центра специального назначения "Витязь", ветераны боевых действий. Более половины из них имеют право ношения крапового берета.

В составе Росгвардии также имеются кинологические подразделения, в которых около 3 тыс. служебных собак. Подготовка питомцев и их применение в войсках ведутся по трем категориям: патрульно-разыскная, минно-разыскная и караульная служба. Кстати, особая гордость кинологического центра, расположенного в Балашихе, - родильный комплекс. В нем ежегодно выращивается более 20 щенков, которых в игровой форме начинают обучать с первых месяцев жизни.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"

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