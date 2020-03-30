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Военное обозрение

«Мы находимся в состоянии войны»: Макрон обратился к французам

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Источник изображения: topwar.ru

Из-за пандемии COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон, обратившись к французам, анонсировал начало военной операции «Сопротивление». В ходе этой операции на армию будут возложено решение логистических, санитарных и защитных задач. Решение Макрона стало ответом на предложение начальника Генерального штаба.

Французский президент считает проблему коронавируса очень серьезной, он даже сравнивает ее с войной:

Мы находимся в состоянии войны.

Операция «Сопротивление» будет проходить отдельно от операции «Часовой». Последняя имеет совершенно другие цели, она направлена на борьбу с терроризмом.

Действия французских военных, привлеченных к операции «Сопротивление», будут направлены на помощь населению и государственным службам страны. Они займутся материально-техническим обеспечением и помогут в борьбе с инфекцией.

Военная операция стартовала в среду. В ее рамках военные уже провели несколько медицинских эвакуаций по морю и по воздуху, а также развернули полевой госпиталь, чтобы разгрузить клинику для тяжелых больных в Мюлузе.

Эммануэль Макрон заявил, что правительство страны окажет существенную финансовую помощь системе здравоохранения. Он призвал народ Франции сплотиться для борьбы с коронавирусом.

Для справки: на данный момент во Франции около 30 тысяч заразившихся COVID-19. Уровень смертности составляет чуть больше 5%. Число выздоравливающих примерно втрое выше числа заболевших.

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Страны
Франция
Проекты
Медицина
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