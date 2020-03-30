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Военно-промышленный курьер

Пехота поднялась в атаку под прикрытием авиации

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области личный состав мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота уничтожил условного противника на земле и в небе. Руководил учениями заместитель командующего БФ вице-адмирал Сергей Елисеев.

В плановом мероприятии боевой подготовки участвовало более тысячи военнослужащих. Также было задействовано свыше 70 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град».

В ходе учений мотострелки выполнили нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке. При этом действовать приходилось в постоянно меняющейся обстановке маневренного боя, в условиях, максимально приближенных к боевым.

Личный состав провел стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения, гусеничную и колесную технику, живую силу. С воздуха действия атакующих подразделений прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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