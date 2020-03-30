В США «возникли вопросы» к «Гадюке» на Су-57

В ролике, опубликованном недавно Минобороны России на YouTube, показан пуск неизвестной ракеты перспективным российским истребителем Су-57, пишет The Drive.

«При внимательном рассмотрении деталей, демонстрируемых на видео, возникают вопросы о том, что именно мы видим», — пишет издание.

В публикации The Drive попытался распознать наименование ракетного вооружения, использованного самолетом. В частности, делаются предположения, что оружие является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».

В американском издании задаются вопросом о том, каким именно образом оружие размещалось на Су-57. В издании предполагают, что для этого могла использоваться наклонная трапеция, с помощью которой ракета на подвеске выходит из люка и стартует.

25 марта Минобороны выложило на YouTube ролик, названный «Вне законов физики. Летчики ВКС полностью освоили истребители Су-57».

В ноябре 2019 года The Drive написало, что Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.