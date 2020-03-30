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ЦАМТО

Saab начинает производство первого двухместного истребителя "Грипен F" для ВВС Бразилии

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Источник изображения: Фото: Saab

ЦАМТО, 27 марта. Компания Saab объявила о начале резки металла для первого двухместного самолета "Грипен F", который разрабатывается в интересах ВВС Бразилии на базе одноместного истребителя "Грипен E".

Двухместный самолет будет отличаться установкой кресла, дисплеев и органов управления для второго члена экипажа.

Как заявлено, "Грипен F" будет применяться как в режиме обучения второго члена экипажа, так и в режиме, при котором члены экипажа могут разделять рабочую нагрузку, вводя различные настройки на применяемые средства отображения. Первые компоненты воздухозаборников истребителя недавно были изготовлены на предприятии Saab в Линчепинге.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Бразилии объявило о выборе "Грипен E/F" компании Saab победителем тендера на поставку истребителя нового поколения в рамках программы F-X2 18 декабря 2013 года. Контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. Соглашение с Saab включает поставку боевых самолетов, материально-техническое обеспечение и закупку вооружений. Из 36 самолетов 28 машин будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 ед. – в двухместной "F".

Одновременно с Saab было подписано офсетное соглашение, стоимость которого оценивается в 9,1 млрд. долл. В реализации проекта участвуют Департамент науки и аэрокосмической техники ВВС Бразилии (DCTA), компании Embraer, AEL Sistemas, Akaer, Atech, Atmos Sistemas, Mectron Communication, Saab Aeronautica Montagens.

В настоящее время около 400 инженеров работают над разработкой истребителя "Грипен F", в основном, в Центре проектирования и разработки "Грипен" (GDDN – Gripen Design and Development Network) в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу). Производство самолетов будет организовано как в Швеции, так и в Бразилии.

В рамках бразильской программы Saab отвечает за производство 13 самолетов "Грипен" в Швеции, еще 8 будут собраны на мощностях в Линчепинге совместно шведскими и бразильскими специалистами. Оставшиеся 15 истребителей (8 одноместных и 7 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии. Сборку серийных самолетов в Бразилии планируется начать в 2021 году.

Как планируется, первый одноместный "Грипен E" будет передан ВВС Бразилии в 2021 году, а двухместный "Грипен F" – в 2023 году.

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Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
ATMOS-2000
Gripen NG
Компании
Embraer
SAAB
Проекты
Истребитель 5 поколения
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