Войти
Lenta.ru

Украинский Ан-225 «Мрия» с новым украинским двигателем впервые взлетел

233
0
0
Источник изображения: Кадр: страница Antonov Company на Facebook

Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, впервые взлетел после 18-месячного ремонта, сообщает Popular Mechanics.

Издание, ссылаясь на данные онлайн трекера FlightRadar24, сообщило, что самолет находился в воздухе два часа, взлетев с аэропорта под Киевом.

Popular Mechanics пишет, что отремонтированный Ан-225 «Мрия» получил, вероятно, новый двигатель производства украинского «Ивченко-Прогресс» и обновленную авионику.

В июле 2019 года The Mirror написала, что украинские производители собрались завершить строительство второго Ан-225 «Мрия», которое началось в 1989 году и было заморожено в 1994 году. В настоящее время готов на 70 процентов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Похожие новости
26.07.2016
Мнение: К 70-й годовщине основания ГКБ Антонова. Упадок авиастроения Украины
06.06.2016
Заявление Порошенко о производстве «Мрии» выглядит чистой фантазией
19.05.2016
Легендарная "Мрия": чудо техники и самое большое напоминание об СССР
29.01.2016
Украинский авиапром обречен на деградацию
27.04.2012
Генеральный директор ОАО "Авиапром" В.Д. Кузнецов: "Необходимы меры государственного регулирования для комплексного решения проблем в авиационной деятельности"
14.04.2008
Взлетная полоса "Боинга" берет начало в Верхней Салде. Титан корпорации ВСМПО-АВИСМА высоко ценят авиастроители всего мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 10:18
  • 311
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным