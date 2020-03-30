Украинский Ан-225 «Мрия» с новым украинским двигателем впервые взлетел

Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, впервые взлетел после 18-месячного ремонта, сообщает Popular Mechanics.

Издание, ссылаясь на данные онлайн трекера FlightRadar24, сообщило, что самолет находился в воздухе два часа, взлетев с аэропорта под Киевом.

Popular Mechanics пишет, что отремонтированный Ан-225 «Мрия» получил, вероятно, новый двигатель производства украинского «Ивченко-Прогресс» и обновленную авионику.

В июле 2019 года The Mirror написала, что украинские производители собрались завершить строительство второго Ан-225 «Мрия», которое началось в 1989 году и было заморожено в 1994 году. В настоящее время готов на 70 процентов.