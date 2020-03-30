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Российская газета

Гаубицы "Гвоздика" нанесли удар по побережью Камчатки

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Источник изображения: Юрий Лашов/РИА Новости

На Камчатке артиллерийские самоходные батареи соединения морской пехоты во время двухстороннего батальонного учения бригады обеспечили огневую поддержку обороняющимся подразделениям.

Сначала в район выполнения боевого упражнения выдвинулись группы разведки. Две батареи самоходных гаубичных 122-милиметровых установок "Гвоздика" в сложных погодных условиях совершили марш по пересеченной местности.

Затем расчеты гаубиц нанесли одиночные и групповые огневые удары по неподвижным и движущимся целям на побережье прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

- Артиллерия на всех этапах выполняла задачи во взаимодействии и по целеуказаниям расчетов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" смешанного авиаполка объединения, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В этом эпизоде учения было задействовано более 30 единиц автомобильной и гусеничной техники. Всего же к двухстороннему батальонному тактическому учению соединения морской пехоты ТОФ, которое проводится на Камчатке с 24 марта, привлечено около тысячи военнослужащих.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
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Гвоздика
Орлан-10
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