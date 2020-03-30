Войти
Военное обозрение

«Взамен украинских БТР-50»: в Индонезии объяснили потребность в российских БТ-3Ф

263
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Индонезии выделило $286 млн на закупку 79 единиц БТ-3Ф, в итоге на вооружении страны будет состоять 100 машин данного типа. Об этом сообщает Defense Studies, ссылаясь на неподтвержденные официальными лицами данные.

Как указывает обозначенное местное издание, десантные корабли ВМС Индонезии в настоящее время оснащены боевой техникой типов AMX-10P [французская БМП, выпускавшаяся с 1972 года], БТР-50П [советский бронетранспортер, принятый на вооружение в 1954 году], БТР-50ПК [командирская версия] и LVTP-7 [на вооружении КМП США с 1972 года] ввиду отсутствия более подходящих изделий, соответствующих «стандартам морской пехоты».

34 ед. БТР-50ПК были закуплены в 1997 году на Украине и поставлены в 1999 году вместе с тремя БРЭМ-2.

БТР-50ПК был принят в новом состоянии и никогда не использовался, он достаточно долго хранился на складе

- пишет Defense Studies, не упомянув о поставке 100 БТР-50П собственно в адрес морпехов (возможно, в связи с тем, что они уже списаны).

В 2009 году в Южной Корее были закуплены 35 гусеничных десантных машин-амфибий LVTP-7. Из них было поставлено только 10 ед., так как Вашингтон запретил передачу данной техники, выпущенной в США.

В апреле 2019 года Корпус морской пехоты заказал в России 21 ед. БТ-3Ф на сумму в $67,2 млн, а также закупил 22 «амфибийных танка» БМП-3Ф стоимостью $108 млн.

Таким образом, как поясняет издание, в настоящее время имеется лишь один батальонный комплект десантных машин из 87 единиц. При этом, в соответствии с принятой военной доктриной MEF-2024, требуется не менее 3 десантных батальонов. То есть для замены и пополнения существующего парка потребуется 261 машина (как на колесном, так и гусеничном ходу).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БРЭМ-2
БТ-3Ф
БТР-50
Похожие новости
26.03.2020
Индонезия планирует приобрести дополнительную партию БТ-3Ф
02.07.2019
Русская броня для индонезийских морпехов: чем Москва вооружает Джакарту
15.11.2017
Неоткрытые острова
03.06.2015
Проекция силы
24.11.2014
Ветер Джакарты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 10:18
  • 311
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным