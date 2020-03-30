«Взамен украинских БТР-50»: в Индонезии объяснили потребность в российских БТ-3Ф

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Министерство обороны Индонезии выделило $286 млн на закупку 79 единиц БТ-3Ф, в итоге на вооружении страны будет состоять 100 машин данного типа. Об этом сообщает Defense Studies, ссылаясь на неподтвержденные официальными лицами данные.

Как указывает обозначенное местное издание, десантные корабли ВМС Индонезии в настоящее время оснащены боевой техникой типов AMX-10P [французская БМП, выпускавшаяся с 1972 года], БТР-50П [советский бронетранспортер, принятый на вооружение в 1954 году], БТР-50ПК [командирская версия] и LVTP-7 [на вооружении КМП США с 1972 года] ввиду отсутствия более подходящих изделий, соответствующих «стандартам морской пехоты».

34 ед. БТР-50ПК были закуплены в 1997 году на Украине и поставлены в 1999 году вместе с тремя БРЭМ-2.

БТР-50ПК был принят в новом состоянии и никогда не использовался, он достаточно долго хранился на складе

- пишет Defense Studies, не упомянув о поставке 100 БТР-50П собственно в адрес морпехов (возможно, в связи с тем, что они уже списаны).

В 2009 году в Южной Корее были закуплены 35 гусеничных десантных машин-амфибий LVTP-7. Из них было поставлено только 10 ед., так как Вашингтон запретил передачу данной техники, выпущенной в США.

В апреле 2019 года Корпус морской пехоты заказал в России 21 ед. БТ-3Ф на сумму в $67,2 млн, а также закупил 22 «амфибийных танка» БМП-3Ф стоимостью $108 млн.

Таким образом, как поясняет издание, в настоящее время имеется лишь один батальонный комплект десантных машин из 87 единиц. При этом, в соответствии с принятой военной доктриной MEF-2024, требуется не менее 3 десантных батальонов. То есть для замены и пополнения существующего парка потребуется 261 машина (как на колесном, так и гусеничном ходу).