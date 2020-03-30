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Российская газета

Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Военные России и Турции провели очередное совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии - Хасеке. Целью патрулирования в 10-километровой зоне является недопущение эскалации конфликта, а также выявление незаконных вооруженных формирований.

В составе патруля от российской военной полиции были БТР и бронеавтомобили "Тигр", от турецкой - бронетранспортеры Kirpi. Патрулирование проводилось при поддержке российских вертолетов Ми-8 и Ми-35, которые выполняли полеты на предельно малых высотах, пишет ТАСС.

Четырехчасовое патрулирование в сирийском Заевфратье проводилось в рамках достигнутых ранее договоренностей президентов России и Турции. Совместная работа в этом районе будет продолжаться.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Kirpi
Ми-35
Ми-8
Тигр
Тигр БА
Компании
ВПВС РФ
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