Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

Военные России и Турции провели очередное совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии - Хасеке. Целью патрулирования в 10-километровой зоне является недопущение эскалации конфликта, а также выявление незаконных вооруженных формирований.

В составе патруля от российской военной полиции были БТР и бронеавтомобили "Тигр", от турецкой - бронетранспортеры Kirpi. Патрулирование проводилось при поддержке российских вертолетов Ми-8 и Ми-35, которые выполняли полеты на предельно малых высотах, пишет ТАСС.

Четырехчасовое патрулирование в сирийском Заевфратье проводилось в рамках достигнутых ранее договоренностей президентов России и Турции. Совместная работа в этом районе будет продолжаться.