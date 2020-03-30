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Интерфакс-АВН

Эксперты предлагают британскому правительству отложить подготовку обзора по безопасности, обороне и внешней политике

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Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Лондон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Один из ведущих британских НИИ - Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) - рекомендовал правительству страны отложить подготовку и рассмотрение обзора по вопросам безопасности, обороны и внешней политики в связи с меняющейся из-за коронавируса ситуации, сообщают СМИ.

Правительство намеревалось завершить так называемый "комплексный обзор" политики к июлю этого года. Но с учетом влияния пандемии коронавируса как на британскую, так и мировую экономику, рассмотрение обзора следует отложить на год, до 2021 года, говорится в документе RUSI.

"Долгосрочные последствия пандемии остаются крайне непредсказуемыми, но, вероятно, будут включать новые дебаты о приоритетах государственных расходов в Великобритании и в других странах", - говорится в нем.

Эксперты отмечают, что отношения Великобритании с Соединенными Штатами находятся в "ненадежном состоянии", и было бы лучше подождать до окончания президентских выборов в США в ноябре, чтобы принять стратегические решения.

По их мнению, политика России также непредсказуема, и Лондону следует подождать, как выход Великобритании из ЕС может повлиять на оценки в вопросах обороны, безопасности и внешней политики страны. Растущее глобальное влияние Китая - это еще одно соображение, поскольку Британии и другим странам Европы необходимо найти более "деловой" подход к отношениям с Пекином.

"Если Великобритания хочет преуспеть в сложном мире, то теперь ей нужно стать более сфокусированной на своих национальных интересах, более способной менять подход, когда того требуют обстоятельства, и более деловой в своих отношениях с другими государствами", - говорится в документе.

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