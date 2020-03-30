Канада выступает против предложения США о размещении военных на совместной границе для борьбы с распространением COVID-19

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Канада заявила администрации президента США Дональда Трампа, что предложение разместить войска на границе двух стран в условиях пандемии COVID-19 является совершенно ненужным и нанесет ущерб отношениям между двумя давними союзниками, сообщает Associated Press.

"Канада и Соединенные Штаты имеют самую длинную немилитаризованную границу в мире, и в наших интересах, чтобы она оставалась такой", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В свою очередь, вице-премьер Канады Христя Фриленд заявила в ходе пресс-конференции, что они сообщили администрации Трампа, что нет никакого оправдания для размещения войск на границе.

По ее мнению, это "совершенно ненужный шаг", который Канада будет рассматривать как "наносящий ущерб отношениям".