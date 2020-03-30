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Интерфакс-АВН

Десантный корабль Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в Японском море

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БДК "Николай Вилков" (слева) и "Адмирал Невельской"
Большие десантные корабли "Николай Вилков" (слева) и "Адмирал Невельской" высаживают морской десант во время двухсторонних учений на полигоне Клерк в Приморском крае.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Аньков

Владивосток. 27 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Большой десантный корабль (БДК) "Адмирал Невельской" провел в Японском море стрельбы по береговым, морским и воздушным целям, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В ходе учения по организации противовоздушной обороны одиночного корабля БДК выполнил артиллерийскую стрельбу по имитированным воздушным целям из 57-мм артиллерийских установок АК-725", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также свои практические навыки совершенствовали корабельные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2".

Корабль отработал противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы по макету морской плавающей мины и провел стрельбу по видимым целям на побережье. Мишени, расположенные на полигоне острова Желтухина, имитировали технику и живую силу условного противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
БДК 775
Военные учения
ТОФ
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