Десантный корабль Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Большие десантные корабли "Николай Вилков" (слева) и "Адмирал Невельской" высаживают морской десант во время двухсторонних учений на полигоне Клерк в Приморском крае.

Владивосток. 27 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Большой десантный корабль (БДК) "Адмирал Невельской" провел в Японском море стрельбы по береговым, морским и воздушным целям, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В ходе учения по организации противовоздушной обороны одиночного корабля БДК выполнил артиллерийскую стрельбу по имитированным воздушным целям из 57-мм артиллерийских установок АК-725", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также свои практические навыки совершенствовали корабельные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2".

Корабль отработал противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы по макету морской плавающей мины и провел стрельбу по видимым целям на побережье. Мишени, расположенные на полигоне острова Желтухина, имитировали технику и живую силу условного противника.