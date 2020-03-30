Войти
ТАСС

Встречи ученых из России и Германии по "Спектру-РГ" отменили

256
0
0
Спектр-РГ
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

При этом в рамках комитета, в который входят ученые-руководители телескопов "Спектра-РГ", "по-прежнему идет активная переписка"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Прямые встречи Объединенного комитета по немецкому телескопу eROSITA на обсерватории "Спектр-РГ" временно отменены на фоне пандемии коронавируса, но работы по проекту продолжаются. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев.

"Прямые встречи комитета временно отменены в соответствии с карантином", - сказал он.

Однако, по словам академика, в рамках комитета, в который входят ученые-руководители телескопов "Спектра-РГ" из РФ и Германии, "по-прежнему идет активная переписка".

Также работа по обработке поступающих с телескопов данных учеными из России и Германии "не прекращается ни днем, ни ночью", отметил научный руководитель "Спектра-РГ".

Сюняев пояснил, что для обсуждений используется видеосвязь, в том числе с использованием Skype и ZOOM. Полученная после обработки информация, в том числе о проверке качества будет учтена "при следующей посылке команд на телескопы", добавил академик РАН.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур, он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. "Спектр-РГ", как ожидают ученые, позволит получить уникальные снимки неизвестных ранее космических объектов, которые помогут понять природу темной материи и Вселенной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Проекты
Байконур
ОБСЕ
Похожие новости
30.12.2019
Свободное падение
22.10.2019
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" достигнет рабочей точки в 1,5 млн км от Земли
10.07.2019
"Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" снова установлен на стартовом комплексе Байконура
24.06.2019
"Из того, что было"
06.02.2017
Стоимость немецкого телескопа eRosita составила €90 млн
21.10.2016
Обсерватория "Спектр-РГ" будет выведена на орбиту до конца 2017 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 10:18
  • 311
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным