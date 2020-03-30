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Вестник Мордовии

Военные раскрыли особенности "сирийских гантраков" –"Уралов" с ЗУ-23 и ДШК

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Эти необычные бронированные "Уралы" впервые заметили на улицах Екатеринбурга как раз год назад, во время репетиции Парада, посвященного дню Победы.

Тогда засветились два автомобиля, один с пулеметом ДШК, другой с 23-мм спаренной зенитной установкой ЗУ-23-2.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

После торжественных мероприятий эти гантраки принимали участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019" в Таджикистане. Как сообщала пресс-служба Центрального военного округа, экипажи "БронеУралов" успешно вели боевые действия вместе с основными боевыми танками Т-72Б и бронетранспортерами БТР-82А.

Затем их перебросили самолетами военно-транспортной авиации на аэродром "Кант" в Киргизской Республике. Сообщалось, что данные автомобили на территории нашей базы будут заниматься несением круглосуточной антитеррористической службы.

Позже сообщалось, что на этом объекте для осуществления подобных мероприятий должно быть задействовано более десятка таких вездеходов.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В начале марта 2020 года, два гантрака, в числе других образцов боевой техники были представлены жителям Екатеринбурга на спортивно-патриотическом фестивале "Шагнувшие в бессмертие", посвященный 20-летию подвига воинов - десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ.

Наш постоянный автор Денис Передриенко, впервые помог увидеть эти интересные машины не только снаружи, но как говорится изнутри. Кто-то скажет, что все выглядит очень просто и даже возможно в чем-то грубовато. Однако, надо иметь ввиду, что такие машины создаются прежде всего как боевые средства, с высокой огневой мощью, бронезащитой способной выдержать пули и осколки, а также исходя из относительно невысокой цены. Войны, в Афганистане, события на Северном Кавказе, а также свежий сирийский опыт в очередной раз подтвердил необходимость такой техники.

Более подробный фоторепортаж Дениса Передриенко в блоге "Танковеда-1945".

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Страны
Афганистан
Киргизия
Сирия
Таджикистан
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Т-72
Т-72Б
Компании
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Военные учения
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