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Интерфакс-АВН

Российские военные отслеживают около 1 тысячи иностранных военных спутников и аппаратов двойного назначения

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Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России
Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Космические аппараты в интересах военных 30 стран мира находятся в настоящее время на орбите Земли, сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки ВКС полковник Сергей Сучков.

"Если говорить о неких численных характеристиках, то стоит отметить, что в настоящее время функционируют свыше одной тысячи иностранных космических аппаратов, принадлежащих более чем 30 государствам и межгосударственным организациям и предназначенных для решения различных задач военного и двойного назначения", - сказал Сучков в интервью газете Минобороны России "Красная звезда".

"Их многообразие подлежит постоянному контролю, так же как и наблюдение за орбитальной группировкой отечественных спутников", - сказал полковник.

Он сообщил, что с позиции военных, наличие в космосе иностранных космических систем различного назначения и аппаратов, выполняющих военные задачи, само по себе несёт потенциальную угрозу.

"За трансформацией их состава, орбитальных параметров и характеристик функционирования необходим постоянный контроль, ведь это ведёт к изменению характеристик эффективности этих систем и, как следствие, к вероятной опасности для Российской Федерации", - сказал начальник Центра разведки космической обстановки.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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