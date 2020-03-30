На орбиту стартовал американский военный спутник стратегической системы связи

Его ракета-носитель Atlas V была оснащена двигателями российского производства РД-180

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Atlas V в четверг стартовала на орбиту с очередным спутником AEHF (Advanced Extremely High Frequency) стратегической системы связи в интересах Космических сил США, сообщила американская компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Спутник AEHF-6, созданный корпорацией Lockheed Martin стоимостью примерно в 1,5 млрд. долл, должен завершить формирование новейшей орбитальной группировки из шести космических аппаратов, предназначенной для обеспечения высшего военного руководства США защищенной и устойчивой к помехам связью для стратегического управления американскими вооруженными силами.

"Спутник AEHF-6 является высокозащищенным средством связи для передачи важнейшей оборонной информации для ключевых пользователей страны. Он обеспечит высшее руководство надежной линией связи с вооруженными силами в любом конфликте, в том числе в ядерной войне", - говорится в сообщении ULA.

Запуск двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V со военным спутником AEHF-6 был осуществлен с 41-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в 16:48 по времени Восточного побережья США (23:48 мск). Спутник будет выведен на геосинхронную орбиту с высотой 35888 км.

По сообщению компании ULA, на первой ступени ракеты-носителя Atlas V, стартовавшей в четверг, были установлены российские "двигатели РД-180 производства "НПО Энергомаш".

United Launch Alliance - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin, которое осуществляет запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Предыдущие пять спутников AEHF были запущены на орбиту в 2010-2019 годах. Все шесть космических аппаратов должны заменить прежнюю американскую орбитальную группировку из пяти спутников системы MILSTAR. Каждый аппарат AEHF в пять раз превосходит по своему потенциалу спутники MILSTAR, отмечает ULA.

Американское военное командование отметило, что запуск проведен на фоне пандемии коронавируса в США в условиях заморозки гражданских космических программ, но что для защиты обслуживающего запуск военного персонала предприняты все необходимые меры.

"Мы будем продолжать делать то, что у нас получается лучше всего, это обеспечивать гарантированный доступ в космос, а также заботиться о наших военных и их семьях", - сказал перед запуском бригадный генерал Дуг Шисс, командир 45-го космического крыла на авиабазе на мысе Канаверал.

По его словам, Пентагон приказал командирам обеспечить защиту своим подразделениям в условиях пандемии коронавируса, продолжая выполнять важнейшие оборонные задания. По возможности, обслуживающий персонал выполняет свои задачи дистанционно, остальные должны обеспечивать пуски непосредственно на своих местах.