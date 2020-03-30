Зачем им нужен берег турецкий

ХАМАС занял сторону Эрдогана в противостоянии с Асадом

Гражданская война в Сирии, начавшаяся весной 2011 года как гражданское противостояние, постепенно переросла из локального конфликта в восстание против режима Башара Асада. Хамасовское руководство примерно два года старалось открыто не высказываться относительно своего отношения к противоборствующим сторонам. По умолчанию даже казалось, что ХАМАС на стороне сирийского правительства. А как же могло быть иначе! Ведь именно Башар Асад приютил хамасовских эмиссаров в Дамаске, когда иорданцы в 1999 году выставили их из Аммана.

Но в ноябре 2013 года радикальные исламистские группировки образовали «Исламский фронт» («аль-Джабхат аль-Исламийя»; «ИФ»), который не скрывал своей антиасадовской направленности. В «ИФ» объединились семь террористических организаций, из которых самыми мощными остаются «Армия завоевания» («Джейш аль-Фатх»; «АЗ») и «Армия ислама» («Джейш аль-Ислам»), которые, в свою очередь, также представляют коалиции разномастных, часто племенных, группировок. Так, в «АЗ» большинство боевиков представлено фракциями салафитского «Исламского движения свободных людей» («Бригад Ахрар-аш-Шам» или «Харакят-Ахрар аш-Шам аль-Исламийя»), сирийского отделения «Аль-Каиды» – «Фронт Победы» («Джебхат ан-Нусра»), признанного террористической в России и во многих других странах.

Многоликие «братья»

На стороне антиасадовских сил активно действуют боевики сирийского отделения «Мусульманских братьев» («Аль-Ихван аль –Муслимун»; «МБ»), радикальной организации, зародившейся в Египте и на сегодняшний день имеющей отделения в 70 странах.

В России головная организация «МБ» признана террористической. Однако отделения «МБ» обладают немалой автономией, которая позволяет местным главарям лавировать, хотя провозглашенная цель этой организации – устранение неисламских правительств и воссоздание «Великого исламского халифата». В результате «фиализация» и независимый статус «братских» отделений позволили сирийским «МБ» уйти от признания в ряде стран группировки террористической.

Типичный пример – ХАМАС (Исламское движение сопротивления). По всем родовым признакам это движение – тот же филиал «МБ», но на сегодняшний день оно признано террористическим и запрещенным только в Евросоюзе, Израиле, США, Канаде, Японии, Египте и Иордании. Британцы и австралийцы схитрили: решив оставить себе поле для маневра, они признали террористической только военное крыло ХАМАС – «Бригады (Батальоны) Изз ад-Дин аль-Кассам». Это примерно то же самое (если обратиться к исторической ретроспективе), что считать легитимной организацией Национал-социалистическую немецкую рабочую партию Германии (NSDAP), но объявить запрещенными только эсэсовские структуры. Ведь все видные нацисты были членами NSDAP.

Что касается России, то она осуждает нападения и убийства мирных граждан, практикуемые хамасовскими боевиками. Но ввиду того, что ХАМАС на российской территории не действует, террористической эту организацию Москва не признала. Хотя от рук хамасовских головорезов на территории еврейского государства погибали граждане РФ. Москва, Анкара и Доха признают ХАМАС «легитимным партнером для переговоров». С другой стороны, сомнительно, что признание ХАМАС террористической организацией со стороны России резко изменило бы расклад сил в регионе в пользу Израиля, Египта, Иордании или Сирии, с которой у хамасовцев свои счеты. Но если Москва занесет ХАМАС в перечень террористических организаций, то, во-первых, российская дипломатия будет полностью лишена возможности оказывать влияние на это «движение» и, во-вторых, в таком случае нельзя исключить появление хамасовских боевиков на российской территории.

Хамасовцы показали свою неблагодарность Дамаску, который не только гостеприимно открыл двери их лидерам, но и оказывал помощь Газе в самых различных сферах, несмотря на блокаду сектора. По сведениям Николаса Бленфорда, пишущего для авторитетной британской газеты Times, переметнувшиеся в лагерь Эрдогана хамасовские боевики теперь обучают повстанцев, противостоящих армии президента Асада.

Резоны ХАМАС, открыто принявшего сторону Анкары, далеко не однозначны. Во-первых, Турция по меркам Среднего Востока по сравнению с Исламской Республикой Иран (ИРИ) обладает большими возможностями в плане предоставления своим подопечным разнообразного вооружения. Турки создали в своей стране вполне современный военно-промышленный комплекс, который производит технику собственного образца. Что касается иранцев, то они преимущественно копируют иностранные модели. Во-вторых, Турция не страдает от санкций, которые наложены на Иран. В-третьих, ХАМАС – исламистская суннитская организация. С учетом того факта, что Эрдоган провозгласил себя лидером суннитского мира, хамасовцы полагают, что другие суннитские государства и организации не смогут обвинить их в ренегатстве и сползании на сторону семейства Асадов, принадлежащих к секте алавитов, которую тегеранские аятоллы объявили шиитской.

Ближневосточное зазеркалье

Тем не менее властям Газы совсем не хочется выглядеть неблагодарными и в полной мере демонстрировать разлад с арабской страной. Посланник ХАМАС в ИРИ Халед Каддуми, вероятно, в попытке ослабить напряженность в отношениях с Дамаском и отдавая себе отчет в хитросплетениях исламских государств и организаций, ничего не конкретизируя, в одном из телевизионных интервью выразился так: «Сирия обладает особым статусом среди палестинцев». На необходимость примирения с Дамаском намекал член Народного фронта освобождения Палестины Талаль Наджи, почему-то посчитавший, что на разрыв Дамаска с ХАМАС повлияли какие-то «заговорщики» из окружения Асада, имена которых он, однако, не назвал.

Сирийцы, похоже, ни о каком примирении и не думают. Асад еще в самом начале намечавшегося раскола сказал: «Раньше мы поддерживали ХАМАС, разумеется, не потому, что они принадлежат к «МБ», а потому, что являются частью фронта сопротивления Израилю. Но «МБ» в любом сочетании (в образном переводе с арабского – «в любой упаковке». – З.Г.) всегда остаются «МБ», как бы они себя сами ни определяли». Официальное сирийское информационное агентство САНА неоднократно опровергало сообщения о возможном сближении с ХАМАС, заявляя при этом, что «позиция Дамаска не изменилась по отношению к тем, кого сирийский народ изгнал с началом гражданской войны». Агентство обвинило хамасовцев в поддержке террористов и – по привычке – в сговоре с Израилем.

В ближневосточном зазеркалье многое меняется, но неизменным остается только неприятие арабскими государствами, палестинскими и исламистскими организациями разного пошиба, а также современным Ираном еврейского государства. В этом доведенном до абсурда мире именно страстное желание уничтожить Израиль заставляет его ненавистников откладывать свои внутренние разборки, чтобы нанести урон евреям. Тот же Иран, союзник Сирии, конечно, сетуя на отступничество ХАМАС и его метаморфозу в сторону Турции, и не думает прекращать поставки хамасовским боевикам прежде всего ракет и мин. И это при том, что основным клиентом ИРИ в Газе уже давно стал Палестинский исламский джихад (ПИД). 1июня 2001 года 24-летний Саид Хутори, террорист-смертник из этой организации, подорвал себя при входе на дискотеку «Дольфи» в Тель-Авиве. В этом теракте погиб 21 человек (все – подростки и молодые люди), 120 получили ранения, многие остались инвалидами. Среди жертв были и российские граждане.

Тегеран особенно сблизился с ПИД, потому что эта группировка в отличие от ХАМАС, захватившего власть в Газе и время от времени вынужденного оглядываться на Египет, предпринимает немалые усилия ослабить влияние на Рамаллу (административный центр Палестинской национальной автономии; ПНА) соседних арабских стран именно в пользу ИРИ.

Подпись

Самую лукавую политику в арабском мире проводит Катар, богатейший эмират, у которого хватает средств поддерживать и «МБ», и ХАМАС, и ПИД, и других разносортных джихадистов. Правда, в мае прошлого года посол Катара в ПНА Мохаммед аль-Эмади намекнул, что ПИД хочет втянуть Газу в войну с Израилем, подставив при этом ХАМАС. Однако позже он заявил, что его неправильно поняли.

Одновременно Доха активно сотрудничает с Тегераном и Анкарой. Такая «всеядность» по отношению к террористам сильно навредила репутации Катара на международной арене. С целью избавиться от имиджа государства, привечающего террористов, власти эмирата вынуждены были попросить ХАМАС прекратить любую деятельность на своей территории.

Терпение Анкары тоже оказалось не бесконечным. Решив поиграть в респектабельность, турки выразили лидерам ХАМАС недовольство планированием его боевиками, находящимися на турецкой территории, терактов. Одновременно турецкие спецслужбы и полиция обратили внимание на хамасовские уголовные дела, связанные с отмыванием денег.

Подозрительно турецкий лидер относится и к усилению связей хамасовцев с ИРИ и «Хезболлой». Он полагает, что в Газе есть силы, готовые под давлением Ирана пойти на восстановление отношений с Асадом. И это при том, что высокопоставленный член ХАМАС Найеф Раджуб (к слову, брат одного из виднейших политических деятелей считающегося светским палестинского движения «ФАТХ», противостоящего ХАМАС) еще летом прошлого года заявил: «Нынешний сирийский режим утратил всякий вес и значимость. Было бы ошибкой делать на него ставку».

Чтобы потрафить президенту Эрдогану, ХАМАС поддержал турок в противостоянии с курдами. Конечно, только на словах! Посылать своих боевиков против курдских вооруженных формирований хамасовское руководство не осмелится, ибо такой шаг был бы равносилен объявлению войны почти 40-миллионному курдскому народу. И ведь курды проживают в том же Ближневосточном регионе, что и хамасовские лидеры. Так что дотянуться до своих врагов курдам особого труда не составит.

В арабских странах уже давно раздаются голоса, осуждающие террористические акции ХАМАС и ПИД. Так, видный ливанский журналист Надим Котейх в интервью одному из ливанских телеканалов сказал: «ХАМАС и ПИД, представляющие мусульманских братьев, после ухода Израиля в 2005 году из Газы получили возможость превратить сектор в процветающий анклав, предварительно помирившись с ФАТХ. Вместо налаживания мирной жизни хамасовцы и другие джихадисты сорвали все намечавшиеся договоренности, объявили евреям вечную войну и, как выразился Котейх, оказались в заслуженной блокаде.

Высокопоставленный хамасовский чиновник Раафат Морра не прошел мимо этого высказывания ливанского журналиста. Обрушившись на Котейха, Морра обвинил его в предательстве. В частности, он сказал: «Любой арабский деятель, политик или журналист, нападающий на ХАМАС и высказывающийся против нашего руководства в Газе, должен проверить свою ДНК. По-видимому, он не араб». Не понравилось Морре и высказывание министра культуры ПНА Атефа Абу Сейфа, обвинившего хамасовцев «в ужасающей бедности жителей сектора, над которыми властвует ХАМАС». Министр также бросил камешек в огород ПИД, назвав эту группировку исключительно военной, «далекой от поисков решения социальных проблем сектора».

Авторитетный израильский журалист арабского происхождения и христианин по вероисповеданию Халед Абу-Тоаме, один из ведущих авторов англоязычной израильской газеты Jerusalem Post, в одной из своих статей обращает внимание на «обидчивость» ХАМАС, зачисляющего всех, кто высказывает недовольство его правлением в Газе, в «предатели» и «коллаборционисты». С ФАТХ властители сектора мириться не желают и нередко действуют в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан), входящей в ПНА, координируют свои действия не с администрацией председателя («раиса» – по-арабски «президента») Махмуда Аббаса, а с командным центром в Стамбуле, имеющим в ПНА своего представителя.

Иордании угрожают нестабильность и ХАМАС

По сути, эти две угрозы едины. Попытки вмешательства хамасовцев и других радикальных исламистских группировок во внутренние дела хашимитского королевства, постоянная угроза покушения на королевскую особу и опасность переворота отнимают у властей этого государства не только ресурсы внимания, но и огромные средства на сохранение стабильности. В экономическом отношении Королевство Иордания обделено природными ресурсами, и его территория малонаселена.

Большинство жителей королевства составляют палестинцы, не питающие больших симпатий к правящей династии, считающейся хашимитской, то есть ведущей свой род от пророка Мухаммеда. Иорданским монархам удается сохранять свою власть, опираясь на племена бедуинов и особенно на черкесов и кабардинцев. На территорию Леванта (нынешние Израиль, Сирия, Иордания и Ливан) эти народы, относящиеся к адыгскому этосу, попали двумя потоками: после поражения в русско-кавказской войне (1763–1864) и в результате переселения турками себе на помощь, когда в 1916–1918 годах против них восстали арабы. Показательно, что надежные черкесы служат в иорданских спецслужбах и королевской гвардии.

В 1999 году власти королевства изгнали со своей территории пятерку хамасовских лидеров. Несколько позже иорданцы выявили ячейку ХАМАС, которая занималась контрабандой в их страну оружия из ИРИ. Все члены ячейки были арестованы. Вскоре иорданская контрразведка арестовала двух боевиков МБ, признавшихся в связях с ХАМАС и планировавших, как официально было заявлено, «действия, угрожавшие национальной безопасности».

Авторитетный эксперт по проблемам Ближнего Востока Алек Д. Эпштейн в монографии «ХАМАС в региональной политике», изданной в Москве в 2007 году, подчеркивает: «Иордания никогда не относилась к этой организации (имеется в виду ХАМАС. – З.Г.) дружественно, хотя и видела в ней эффективный противовес столь ненавистной хашимитской династии Организации освобождения Палестины и лично Ясиру Арафату. В своей борьбе за возвращение контроля и влияния на Западном берегу король Хусейн, подобно израильтянам, был готов руководствоваться принципом «враг моего врага – мой друг».

Сближение ХАМАС и Анкары означает и возможность планирования соответствующими службами сектора Газа и Турции совместных действий. В Аммане понимают, что спектр этих действий может быть весьма широким. Но безопасность Иордании важна и для Израиля.

Джошуа Красна, эксперт по Ближнему Востоку из Иерусалимского института стратегии и безопасности, считает, что «хашимитское королевство – «привратник» Иудеи и Самарии, и поэтому отношения между Иорданией и Израилем носят стратегический характер». Израильский военный эксперт Эрик Мандель пишет в статье «Иордания: будущее под вопросом?», опубликованной в Jerusalem Post: «Иордания самим своим существованием подтверждает тот факт, что и в эпоху ракетных технологий территория имеет доминирующее стратегическое значение. Иордания сегодня является естественным барьером между Израилем и Ираком, который находится под влиянием иранцев. В случае если она также попадет под влияние Тегерана, нашей стране будет угрожать смертельная опасность». Другая серьезная опасность – вероятность попадания иорданского королевства под влияние салафитов. «Именно поэтому в интересах Израиля и США, – продолжает свою мысль Мандель, – необходимо сделать все, чтобы нынешний шаткий режим в Иордании удержался у власти».

Пантюркизм

У Турции, выступающей не только с позиции пантюркизма, но, повторюсь, и с претензиями на главенство в суннитском мире, по определению не может быть друзей в регионе. Тем более что Иран вполне откровенен в своих едва ли не глобальных притязаниях на весь мусульманский мир. Будучи государством, центром шиитского мира, Тегеран, угрожая Израилю уничтожением и, таким образом, демонстрируя себя защитником суннитских палестинских арабов, пытается снивелировать свою шиитскую конфессиональность. Причем ИРИ игнорирует ПНА, ориентируясь, как было сказано выше, на ХАМАС и особенно на ПИД. Это вызывает недовольство руководства ПНА.

Что же касается Турции, то эта страна больше не рассматривается надежным союзником ни Западом, ни арабскими странами, ни тем более Ираном. Обозреватель леволиберальной газеты «Ха-Арец» Симон Вальдман в номере от 21 февраля нынешнего года делает очень точное заключение: «Если судить о турецкой политике в Средиземноморье строго по ее достоинствам и положительным качествам, то она может показаться полной катастрофой. Однако цель Анкары не в том, чтобы заводить друзей и таким образом влиять на людей. Нет, она хочет завоевывать влияние, выкраивая для себя позиции в Средиземноморье и подавая сигнал о том, что интересы Турции нельзя игнорировать». Действуя совместно с ХАМАС и ПИД, Турция, переполненная беженцами, может нанести немалый вред экономически крайне слабой Иордании, в которой самое большое количество беженцев по отношению к местному населению: 500 тыс. иракских и 700 тыс. сирийских.

Под давлением Анкары ХАМАС активно принимает участие в гражданской войне на территории Ливии. По сообщениям в арабских СМИ и заявлениям ливийских официальных лиц, ХАМАС оказывает военную помощь нескольким группировкам боевиков в этой стране. Нельзя исключить, что турки используют хамасовцев и джихадистов в дестабилизации ситуации на Западном берегу Иордана, которая «автоматически» послужит миной для власти хашимитской династии.

Иранцы внимательно следят за ситуацией в Иордании. С привлечением находящихся в полном их подчинении «Хезбаллы» они могут создать угрозу королевству из Ливана и Сирии, и с востока – из Ирака.

Сегодня иордано-израильские отношения весьма прохладны. Причины такого охлаждения лежат в разных плоскостях. Несомненно, тень на плетень навел отказ Аммана продлевать израильскую аренду так называемого острова Мира, небольшого анклава (примерно 800 м в длину и 300 м в ширину), расположенного в месте слияния реки Иордан с ее притоком Ярмук. На иврите эту местность именуют Нахараим, в переводе – «две реки». По-арабски она называется – Бекура. После подписания мирного договора с Амманом израильтяне в рамках жеста доброй воли добровольно передали этот кусочек суши иорданцам, а те, ответив взаимностью, разрешили евреям продолжать там свою сельскохозяйственную деятельность. «Остров Мира» не стал прообразом мира, потому что 13 марта 1997 года он окрасился в кровавые цвета.

В тот день на остров приехал автобус с израильскими школьницами, совершавшими экскурсию по стране. Всего 51 школьница в возрасте 13–14 лет. Вместе с учителями и сопровождающими около 80 человек. Совершенно неожиданно по ним из винтовки М-16 открыл огонь с наблюдательной вышки иорданский капрал, 23-летний Ахмед Дакамше, сам отец троих детей. Он убил семь девочек, ранил еще пятерых и учителя.

Находившийся тогда на троне король Хусейн, отец нынешнего монарха, прервал свой визит в Испанию и немедленно вернулся в Иорданию. Он заявил, что ощущает «стыд и злость из-за случившегося. Он специально прибыл в Израиль, навестил семьи погибших, встав на колени перед рыдающими матерями. Впоследствии даже его подданные поставили своему правителю в вину факт «преклонения колен перед евреями». И это при том, что большая часть иорданского общества резко отрицательно отнеслась к устроенному Дакамше теракту. Одновременно сторонники «окончательного решения еврейского вопроса» не скрывали своего восторга: полиции пришлось бороться с паломничеством к дому убийцы. 12 марта 2017 года Дакамше вышел на свободу и был восторженно встречен у ворот тюрьмы.

Отказ иорданцев продлить разрешение израильским киббуцникам и фермерам на сельскохозяйственную деятельность на «острове Мира» вызвал неудовольствие у руководства еврейского государства. Тем не менее в Аммане понимают, что Израиль в любом случае придет им на помощь, если хамасовские или разномастные джихадисты попытаются захватить власть в Иордании. И это при том, что «иорданская улица» настроена весьма антиизраильски.

Относительно действий Соединенных Штатов в критической для хашимитской монархии ситуации у руководства королевства наверняка имеются сомнения. Ведь Вашингтон откровенно бросил на произвол судьбы считавшихся его несомненными союзниками иранского шаха Реза Пехлеви и египетского президента Хосни Мубарака. В этой связи весьма кстати вернуться к статье упоминавшегося выше Эрика Манделя, который пишет: «Невежественность американских президентов раз за разом приводит к приходу к власти исламистов, идет ли речь об Исламской революции в Иране в 1979 году, восстании «МБ» в Египте в 2011 году или исламистской возне Эрдогана в нынешней Турции. Если США поведут себя подобным образом в отношении Иордании, последствия для Израиля могут оказаться трагическими. Поэтому мы должны заранее быть готовы к любому развитию событий».

Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – независимый журналист.