Новые бронеавтомобили МВД Сирии

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Бронеавтомобили МВД Сирии

Впервые данный неизвестный новый бронеавтомобиль с эмблемой SAV был замечен у сил МВД Сирии в прошлом году. Многие его приняли за украинский бронеавтомобиль "Варта" на который он действительно похож, но в тоже время между машинами заметно множество мелких различий.

Сейчас, после введения в подконтрольных правительству Сирии районах страны комендантского часа в связи с пандемией COVID-19, данные бронеавтомобили были замечены в Алеппо, Дамаске и т.д.

Фото via https://twitter.com/CoolHuh_/status/1242941087754436612

Cо стороны bmpd укажем, что данные бронеавтомобили МВД Сирии с маркой SAV очевидно являются вариантом той же конструкции, что и выполненный на автомобильном шасси МАЗ-5434 "украинский" бронеавтомобиль "Варта", представленный в конце 2015 года ООО "Украинская бронетехника" (бывшая компания "Укрглавпак", до того занимавшаяся производством и торговлей пластмассовой тарой) и с 2016 года поставляемый силовым структурам и министерству обороны Украины, при том, что "Украинская бронетехника" фактически не имеет соответствующих полноценных производственных мощностей. Конкретный разработчик и изготовитель данных бронированных машин и фактический поставщик их на Украину и в Сирию остается неизвестным.