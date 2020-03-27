Генсек ООН призвал обновить механизмы Конвенции о биологическом оружии

ООН, 26 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны немедленно обновить механизмы обзора разработок в сфере биологического оружия, так как технологии стремительно развиваются.

В четверг исполнилось 45 лет со вступления в силу Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. По словам генсека, сегодня документ против биологического оружия в силе, и "сама идея использования болезни в качестве оружия рассматривается с отвращением".

"Однако международное сообщество должно сохранять бдительность. Научные достижения снижают технические барьеры, которые ранее ограничивали потенциал биологического оружия", - считает Гутерреш, заявление которого приводит пресс-служба ООН.

"Поэтому я призываю государства-участники срочно обновить механизмы в рамках Конвенции для пересмотра достижений в области науки и техники и (призываю – ред.) совместно работать над повышением биобезопасности и биологической подготовленности, с тем чтобы все страны были оснащены для предотвращения и реагирования на возможное применение биологического оружия", - отмечается в заявлении генсека.

Как указал Гутерреш, спустя 45 лет после вступления в силу Конвенция о биологическом оружии пользуется поддержкой 183 государств-участников.

"Конвенция продолжает развиваться, и за последние десять лет к ней присоединились более 20 государств, что свидетельствует о ее неизменной актуальности. Я призываю 14 правительств, которые еще не присоединились к Конвенции, сделать это без промедления", - отметил генсек.

По его мнению, в юбилейный год все страны должны подтвердить, что однозначно не приемлют использование болезней в качестве оружия.