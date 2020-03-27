Рогозин поручил обеспечить бесперебойную работу российского сегмента МКС в выходную неделю

Также глава Роскосмоса поручил организовать работу таким образом, чтобы не прекращать выполнение гособоронзаказа

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил в выходную неделю, с 28 марта по 5 апреля, обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Международной космической станции (РС МКС) и российских спутников. Об этом говорится в соответствующем приказе, опубликованном в четверг на сайте госкорпорации.

"Руководителю полета РС МКС Соловьеву В. А. [Владимиру Алексеевичу] обеспечить управление полетом РС МКС, транспортных пилотируемых и грузовых кораблей", - говорится в документе. Эта же задача поставлена гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николаю Севастьянову и гендиректору ЦНИИмаш Сергею Коблову.

Последнему также поручено обеспечить бесперебойную работу по оперативному управлению космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения.

Рогозин поручил гендиректору АО "Спутниковая система "Гонец" Павлу Черенкову обеспечить бесперебойную работу по управлению тремя аппаратами "Гонец-М" в составе постоянно действующей орбитальной группировки.

Гендиректору НПО им. С. А. Лавочкина Владимиру Колмыкову поставлена задача обеспечить бесперебойную работу по оперативному управлению космическим аппаратом "Спектр-РГ".

Кроме того, Рогозин приостановил до 30 июня "все процессы, связанные с сокращением численности (штата)" госкорпорации.

Также Рогозин поручил организовать работу с 28 марта по 5 апреля таким образом, чтобы не прекращать выполнение гособоронзаказа (ГОЗ). "Руководителям организаций госкорпорации "Роскосмос" в выходные и нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля 2020 года организовать выполнение наиболее важных и особо значимых работ в целях своевременного выполнения государственного оборонного заказа в период нерабочей недели с привлечением минимально необходимой численности работников в соответствии с требованием трудового законодательства РФ", - указывается в документе.