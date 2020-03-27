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РПК сгорел после непрерывной стрельбы

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Ручной пулемет Калашникова РПК-16
Ручной пулемет Калашникова РПК-16.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Концерн «Калашников» опубликовал видео экстремального теста ручного пулемета Калашникова (РПК), где демонстрировалась его возможность вести безостановочную стрельбу. Ролик доступен на YouTube-канале концерна.



РПК был протестирован в режиме стрельбы без остановки, для него было подготовлено почти 1300 патронов калибра 7,62 миллиметра. Специалист заметил, что примерно после 400-500 выпущенных патронов из оружия появился дым, спустя 1000 патронов — открытое пламя вследствие загоревшихся деревянных частей оружия. После этого оружейник стрелял уже с горевшим пулеметом в руках, не испытывая, по его словам, значительных трудностей.

Ресурс безостановочной стрельбы тестируемого РПК составил 1232 патрона, после отстрела которых у оружия разорвало ствол. При этом затворная рама, возвратный механизм, ударно-спусковой механизм и прочие основные элементы пулемета не пострадали.

Ранее «Калашников» испытал семь образцов оружия на обледенение. Автоматы АК-200 под патрон 5,45 на 39 миллиметра, два НК416, Bushmaster XM15, SIG 551, VAR и кастомную спортивную винтовку обливали водой и выдерживали в холоде при температуре минус 6 градусов Цельсия. В результате эксперимента у АК-200 замерз затвор, но его удалось разблокировать вручную.

Осенью прошлого года концерн продемонстрировал экстремальное уничтожение автомата АК-74М через демонстрацию возможности стрелять очередями. В результате тестов оружие загорелось, а затем у него разорвало ствол.

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  • В новости упоминаются
Продукция
AR-15
АК-74 "Калашников"
АК-74М
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
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