Российских военных возмущают публикации СМИ, очерняющие помощь РФ Италии в борьбе с коронавирусом

Подготовка и загрузка первых военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС Российской Федерации с военными специалистами и оборудованием войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил Российской Федерации для вылета с военного аэродрома Чкаловский в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, 22.03.2020.

На фоне негативной информации о развитии пандемии, вызванной коронавирусом в Европе, особенно, подчеркиваю - особенно негативно выглядят очерняющие Россию публикации на испанском телевидении. Москва идет на жертву, отправляет лучших своих специалистов – вирусологов в терпящую бедствие Италию, а ей в благодарность публикуется информация, выходящая за пределы понимания добра и зла. Так, на испанском портале LIVE публикуют данные от том (россияне – не смейтесь), что Путин выпустил на улицу 500 львов, чтобы москвичи соблюдали карантинный режим. И это сказано в благодарность за безвозмездную помощь в борьбе с пандемией – Риму?

Заместитель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть был возмущен негативной реакцией западных СМИ на поморщь России в борьбе с коронавирусом, оказанной Италии: «Мы приехали сюда с открытой душой оказывать помощь в борьбе с общим врагом всего человечества». «Как видите, нападки прессы - не соответствуют действительности … все прибывшие на помощь итальянцам российские военные - здоровы, готовы к выполнению задач. Но видимо кому-то это не нравится», -продолжил генерал. Для оказания помощи: мы имеем 8 врачебно-сестринских бригад. В составе каждой бригады врач-терапевт, врач анестезиолог–реаниматолог, врач-эпидемиолог, медицинская сестра-анестезиолог и, кроме того, воинское подразделение, оснащенное уникальными высокопроизводительными комплексами для дезинфекции зданий, сооружений, внутренних объемов, дорожных покрытий, площадей, людей, автомобильного транспорта, с широкими возможностями.

На встрече российских военных с представителями департамента гражданской защиты и здравоохранения города Бергамо провинции Ламбардия было принято совместное решение о том, что медперсонал из РФ будет оказывать помощь в тех 65 пансионатах города, где не хватает медицинского персонала и где содержатся пожилые, престарелые люди, где эта помощь необходима в первую очередь. В дальнейшем, по готовности полевого госпиталя российские военные медики переместятся работать на его базу. Группировка Минобороны РФ рассчитывает на взаимодействие с подразделением РХБ защиты вооруженных сил Италии.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО