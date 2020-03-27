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На Урале медицинский спецназ совершил марш-бросок

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках организованной по решению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина внезапной проверки готовности воинских частей к ликвидации угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций по тревоге был поднят базирующийся в Екатеринбурге медицинский отряд специального назначения (МОСН).

Его сотрудники совершили марш на один из полигонов в Свердловской области. Там из модулей-контейнеров, оснащённых современным медоборудованием, они развернули полевой госпиталь. Маневры направлены на проверку готовности медиков, спецтехники и оборудования к выполнению задач по локализации чрезвычайной ситуации, передаёт телеканал «Звезда».

В Минобороны РФ рассказали о возможностях полевого лечебного пункта. Его лабораторно - диагностический модуль позволяет за сутки проводить до полутора тысяч рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований. В полевом госпитале есть своя перевязочная, где за день можно оказать первую помощь более чем 60 пациентам, а в хирургическом модуле — провести за то же время до 8 операций.

Госпиталь оборудован своей реанимационной, модулем интенсивной терапии и мобильным комплексом врачебной помощи. Все объекты оснащены системой автономного жизнеобеспечения с аппаратурой кондиционирования и очистки воздуха, водо -и электроснабжения, отопления и вентиляции. Это особенно важно, когда речь идет о лечении инфекционных заболеваний.

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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
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