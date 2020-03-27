Пентагон засекречивает данные о заболевших коронавирусом военнослужащих

Военное руководство США решило, что отныне Пентагон прекратит предоставлять некоторые более подробные данные о распространении коронавируса нового типа в рядах американской армии, опасаясь, что эта информация может быть использована «злоумышленниками».

Министр обороны США Марк Эспер в интервью агентству Reuters заявил, что военные страны продолжат делится данными об общем числе случаев распространения коронавирусной инфекции в вооружённых силах, которые выросли на 30 процентов - до 227.

При этом шеф Пентагона указал, что «некоторая информация, относящаяся к конкретной миссии» по борьбе с пандемией, будет засекречена, чтобы не поставить под угрозу «оперативную безопасность».

«То, что мы хотим сделать, это дать вам агрегированные цифры. Но мы не собираемся уточнять цифры, потому что они могут раскрыть информацию о том, где мы можем быть затронуты с большей скоростью, чем может быть в некоторых других местах», - таким довольно замысловатым образом министр обороны попытался объяснить причины засекречивания сведений о распространении коронавируса внутри ВС США.