Ершов: Бойцы Росгвардии проводят 120 тысяч специальных операций за год

Спецназ Росгвардии решает любые, даже и неразрешимые, казалось бы, задачи. В его состав входят и "краповики" - спецназ внутренних войск, и войсковые разведчики, водолазные группы, подразделения по охране особых объектов, авиаотряды спецназначения и полицейский спецназ. Часто, когда в СМИ сообщается о задержании опасных преступников, как правило, звучит фраза: "При поддержке спецназа Росгвардии" - это речь как раз о них - бойцах ОМОН и СОБР.

О том, как тренируются и служат бойцы этих элитных подразделений рассказал в эксклюзивном интервью "Российской газете" начальник Управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов.

Владислав Александрович, ранее отряды ОМОН и СОБР входили в МВД России. Что изменилось с переходом в Росгвардию?

Владислав Ершов: Вы правы, с 5 апреля 2016 года Росгвардии передали часть направлений служебной деятельности, за которые ранее отвечало МВД России, и личный состав этих служб перешел в создаваемое ведомство.

В том числе сотрудники подразделений ОМОН и СОБР. Нужно понимать, что спецназовцы - это специалисты высокого класса. Поэтому в первую очередь для нас было важно при реформировании сохранить не только количество отрядов и их штатную численность, а главное - личный состав, профессионалов своего дела, на подготовку которых ушли годы.

Мы подошли индивидуально к каждому отряду, поскольку многое зависит от региона, в котором дислоцируются подразделения, от криминогенной и оперативной обстановки и даже от географических особенностей. Учитывали, в каких условиях необходимо будет выполнять задачи - в горах или в лесистой местности, в городе или в отдаленных друг от друга на сотни километров населенных пунктах. Поэтому в некоторых регионах, где это требовалось, были сформированы новые подразделения. На сегодня у нас нет кадрового голода, существует конкурс среди кандидатов на службу.

И много желающих? Как происходит отбор?

Владислав Ершов: Несмотря на сложность и определенные риски, желающих служить в спецназе очень много. В некоторых регионах на одно место претендуют до 10 человек. Отбор кандидатов тщательный, проводится принципиально и жестко, поскольку на сотрудниках спецподразделений Росгвардии лежит большая ответственность.

325 сотрудников подразделений полиции специального назначения Росгвардии были награждены государственными наградами за мужество и героизм

Что касается требований к кандидатам - прежде всего это отменное здоровье, не должно быть медицинских противопоказаний. Некоторые должности предусматривают наличие необходимого образования. При приеме на службу мы акцентируем внимание не только на физических данных кандидата - их можно усовершенствовать во время тренировок и занятий в спортзале, - а в первую очередь на его морально-психологических, волевых качествах, способности принимать правильные решения в стрессовых экстремальных ситуациях. Изучаем мотивацию, которая привела кандидата на экзамены.

Как полицейский спецназ Росгвардии взаимодействует с коллегами из других министерств и ведомств? Нет ли межведомственного недопонимания?

Владислав Ершов: Наши отряды имеют очень широкий круг задач: от противодействия терроризму и экстремизму, которое осуществляется совместно с другими ведомствами, освобождения заложников или обеспечения поддержки оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых правоохранительными структурами государства, до охраны общественного порядка и безопасности во время различных массовых мероприятий.

Никакого недопонимания никогда и не было. Все мы, сотрудники специальных подразделений страны, независимо от принадлежности к ведомствам делаем одно общее дело - обеспечиваем безопасность наших граждан.

О результатах судите сами. В прошлом году бойцами ОМОН и СОБР Росгвардии совместно с сотрудниками других ведомств было проведено более 120 тысяч специальных операций, из которых около 30 тысяч - мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности различного уровня и масштабности. В ходе операций изымались оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотики. Нашими сотрудниками освобождались заложники, жизнь и здоровье которых находились под угрозой. Задержаны 18 тысяч подозреваемых в совершении уголовных преступлений, из которых более 300 человек были вооружены и представляли особую опасность для окружающих.

Если не секрет, какие конкретно спецоперации проводили ваши подчиненные?

Владислав Ершов: По понятным причинам не буду раскрывать подробности участия наших сотрудников в недавних специальных мероприятиях по обезвреживанию особо опасных организованных преступных групп, в том числе террористической направленности.

Но приведу несколько случаев, о которых сегодня можно рассказать. Помните похищение и убийство в 2012 году депутата Раменского района Сидоровой и троих членов ее семьи? Осенью прошлого года сотрудники СОБР Росгвардии участвовали в задержании активного участника ОПГ, причастного к этому преступлению. Ситуация складывалась так, что операцию пришлось проводить в многолюдном месте. Других вариантов просто не было. В итоге сработали так быстро, профессионально и грамотно, что окружающие даже ничего не поняли. При этом без применения сотрудниками огнестрельного оружия.

В некоторых регионах на одно место в подразделении спецназа Росгвардии претендуют до 10 человек. Отбор очень жесткий

Еще один пример. В конце прошлого года в один из торговых центров вошел мужчина с ножом и сумкой, из которой были видны провода. Он угрожал взорвать бомбу. Из здания были эвакуированы более двух с половиной тысяч человек. Сотрудниками СОБР Росгвардии, оперативно прибывшими на место происшествия, злоумышленник был задержан и передан сотрудникам ОВД. Ребята сработали профессионально, ни оружие, ни специальные средства не применялись. При обыске в сумке задержанного действительно обнаружили самодельное взрывное устройство.

Увы, но бывают и ситуации, когда применение оружия - единственно возможное решение. Так, нами была получена информация о том, что в одном из жилых многоэтажных домов произошел взрыв. Выяснилось, что в однокомнатной квартире сработало неустановленное устройство, и там же, в квартире, какой-то мужчина угрожает повторным взрывом. Были проведены переговоры, которые не дали результата. Пришлось проводить эвакуацию жильцов дома, выставлять оцепление.

Спустя некоторое время неизвестный предпринял попытку прорваться, угрожал использовать взрывное устройство. Оперативным штабом было принято решение о его ликвидации. Приказ был выполнен. Позже, при проведении следственных действий на месте происшествия, в руке преступника была обнаружена боевая граната со взрывателем. Ему не хватило доли секунды, чтобы ее взорвать, - снайпер СОБР оказался быстрее.

А как происходит на самом деле освобождение заложников?

Владислав Ершов: Эти преступления в основном связаны с бытовыми конфликтами. Но, несмотря на это, существует реальная угроза жизни людей - и окружающих, и оказавшихся в заложниках у преступников.

Например, в мае в частном домовладении ранее судимый мужчина на почве семейного конфликта взял в заложники собственную полуторагодовалую дочь. Он находился в состоянии наркотического опьянения и был вооружен ножом. На место прибыли сотрудники СОБР. Учитывая, что жизнь и здоровье ребенка находились под угрозой, руководитель операции принял решение о применении оружия. В результате операции преступник получил огнестрельное ранение и был задержан. Ребенок при этом не пострадал.

Или вот в декабре прошлого года в Калужской области пьяный мужчина взял в заложники своего отца. Через окно сотрудники спецназа установили наблюдение за комнатой, в которой он находился с удерживаемым заложником. Было видно, что он ведет себя неадекватно, при этом все время держит нож у горла своего отца, угрожает его убить. Группа СОБР скрытно проникла в дом и заняла позиции на входе в комнату. Старший группы выбрал подходящий момент и дал команду на задержание. Молниеносно была проведена операция, в ходе которой преступник был задержан, а заложник не пострадал. Оружие и специальные средства не применялись.

Преступнику не хватило доли секунды, чтобы взорвать гранату, - снайпер СОБР оказался быстрее. Взрыв удалось предотвратить

Опять же, в декабре ОМОН проводил мероприятия по силовой поддержке действий сотрудников полиции, прибывших на семейный скандал. В двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома преступник, вооруженный кухонным ножом, удерживал супругу, приставив ей нож к горлу. Он требовал алкогольные напитки и угрожал убить женщину. Входная дверь была незаметно открыта, и сотрудники ОМОН вошли в квартиру. После отвлекающего маневра один из бойцов освободил заложницу, а другие зафиксировали и задержали злоумышленника.

Есть ли среди ваших сотрудников пострадавшие при выполнении служебных боевых задач?

Владислав Ершов: Служба в спецподразделениях связана с риском и опасностями, и какие бы меры предосторожности и безопасности мы ни предпринимали, жизнь вносит свои коррективы. К сожалению, есть среди наших сотрудников и погибшие, и пострадавшие. Несмотря на отличную подготовку, никто не может на сто процентов гарантировать безопасный исход проводимой специальной операции. Ведь нам приходится сталкиваться с разными преступными элементами, в том числе матерыми бандитами и террористами.

Так, в прошлом году при проведении специальных операций, в том числе и мероприятий по охране общественного порядка, несколько наших сотрудников пострадали от действий злоумышленников. Сейчас ребята чувствуют себя хорошо, уже в строю и продолжают нести службу. За смелые и решительные действия они были представлены к государственным и ведомственным наградам.

Приведу другой пример. Недавно одному из офицеров спецназа - заместителю командира подразделения - в торжественной обстановке была вручена медаль "За отвагу". Во время проведения учебного гранатометания он спас бойца от гибели. Случилось так, что боевая граната попала в бруствер и отскочила обратно в окоп. Офицер оттолкнул подчиненного в сторону и закрыл его своим телом. В результате подрыва заместитель командира получил множественные осколочные ранения, потерял руку, но сохранил жизнь своему подчиненному.

У наших подразделений долгая и богатая история. Отряды ОМОН и СОБР были образованы около 30 лет назад. За это время более 12 тысяч наших сотрудников были награждены государственными наградами. К сожалению, и потери велики - более 900 человек погибли при исполнении служебного долга.

За четыре года с момента образования Росгвардии за мужество и героизм 325 сотрудников подразделений полиции специального назначения Росгвардии были награждены государственными наградами, шесть из них - посмертно.

Чем вооружены и как экипированы сотрудники полицейского спецназа?

Владислав Ершов: Мы обеспечены в необходимом объеме современными видами вооружения, военной и специальной техники, в том числе специального назначения.

Например, "бесшумным оружием", высокоточными комплексами, крупнокалиберным нарезным оружием, оружием для подводной стрельбы, портативными средствами поддержки - это специальные гранатометы, обладающие сниженными весовыми показателями. Имеется и "штурмовое" портативное оружие, и, конечно же, различные виды незаменимого автоматического оружия.

Много ли платят за такую опасную работу?

Владислав Ершов: Сразу скажу, что в спецназ идут не за большими зарплатами. Я уже говорил, у наших сотрудников совсем другая мотивация и жизненные приоритеты.

Конечно, денежное содержание у нас несколько отличается от других. В наших спецподразделениях предусмотрены ежемесячные надбавки за особые условия службы, за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья. Материально стимулируется получение спортивных разрядов и квалификационных званий, выплачиваются надбавки за наличие государственных и ведомственных наград, научных званий - есть у нас не только мастера спорта, но и те, кто серьезно занимается научной деятельностью. Ведь для успешного проведения специальных операций необходимо проявлять не только силу и выдержку, но и обладать техническими знаниями, смекалкой, способностью к логическому мышлению и умением рассчитать и учесть все до мелочей.

После длительных служебных командировок, в случае необходимости, предусмотрен полностью оплачиваемый реабилитационный отпуск с санаторным лечением.

Хотел бы поздравить сотрудников ОМОН и СОБР, членов семей, ветеранов службы, коллег из других подразделений и служб с Днем образования Росгвардии, который мы отмечаем сегодня, 27 марта.

Ключевой вопрос

С переходом в Росгвардию изменилась ли тактика действий ОМОН и СОБР?

Владислав Ершов: Не раскрывая служебных секретов, отмечу, что тактика действий спецназа, особенно в экстремальных ситуациях, постоянно меняется. Мы не только изучаем и отрабатываем на практике самые последние наработки в этих вопросах, а чаще сами являемся разработчиками наиболее передовых и перспективных методик.

Сегодня в подразделениях спецназа активно внедряются современные технологии, совершенствуются вооружение, экипировка личного состава. Для выполнения задач активно используются беспилотные летательные аппараты, роботизированные комплексы.

Нами на постоянной основе проводится работа по изучению тактических приемов и действий потенциальных правонарушителей и тех, кто совершает преступления. Анализируется и разбирается по деталям каждое мероприятие или спецоперация. Если говорить про ОМОН, про обеспечение безопасности на несанкционированных акциях, то при охране общественного порядка со стороны некоторых недобросовестных граждан в ход идут провокации, попытки применить силу или оказать сопротивление, звучат угрозы в адрес сотрудников и членов семей. Для формирования негативного общественного мнения активно используются социальные сети, куда вбрасываются специально смонтированные и не соответствующие действительности ролики.

В этих условиях мы особое внимание уделяем психологической подготовке сотрудников, в частности повышению их психоустойчивости, умению контролировать свое морально-психологическое состояние, не поддаваться негативным эмоциям и провокациям.

Совершенствуется и правовая подготовка, большое внимание уделяется разъяснительной работе с гражданами, работе со средствами массовой информации и представителями общественных объединений. Наши сотрудники должны иметь знания в области психологии и педагогики, быть аналитиками.

Михаил Фалалеев