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WarSpot

Турция тестирует Т-70 Black Hawk

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Источник изображения: warspot.ru

В ноябре прошлого года в Турции был собран первый вертолёт Т-70 Black Hawk. Вчера, 25 марта, на YouTube-канале TR ANADOLUKARTALI было опубликовано видео, на котором показаны наземные испытания новой машины.

На видео можно увидеть авионику турецкого «Чёрного ястреба», приборную панель, органы управления, а также в деталях рассмотреть экстерьер вертолёта.

Наземные испытания вертолёта Т-70 Black Hawk

Согласно контракту, подписанному в 2016 году, турецкая госкомпания авиационной и космической промышленности (TUSAŞ) совместно с Sikorsky Aircraft в течение десяти лет выпустит 109 вертолётов Black Hawk модификации T-70. Сумма контракта составила $3,5 млрд.

Вертолёты планируется передать жандармерии, сухопутным войскам, ВМС, ВВС, войскам специальных операций, а также управлению лесного хозяйства Турции. Кроме того, в контракт включён опцион на 600 вертолётов общей стоимостью порядка $20 млрд с возможностью поставки их третьим странам. В Турции Black Hawk будет производиться в двух модификациях: Т-70 и S-70 International.

Вертолёт Т-70 является модификацией экспортной версии UH-60 Black Hawk, которая называется S-70 International и разработана компанией Sikorsky Aircraft специально для Минобороны Турции. Машина может развивать скорость до 361 км/ч, совершать полёты на расстояние до 2200 км (с подвесными топливными баками) и перевозить 11 полностью экипированных бойцов или груз массой до 1,2 т. В зависимости от модификации Т-70 может нести различное вооружение, включая управляемые и неуправляемые ракеты, автоматические пушки и пулемёты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
UH-60
Компании
Sikorsky Aircraft
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