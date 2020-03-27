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ТАСС

Космический медведь станет талисманом экипажа корабля "Союз МС-16"

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Корабль "Союз МС-14"
Корабль "Союз МС-14".
Источник изображения: © EPA-EFE/NASA TV

Экипаж отправится к МКС 9 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Индикатором невесомости в пилотируемом корабле "Союз МС-16", на котором 9 апреля на Международную космическую станцию (МКС) отправится новый экипаж, станет мягкая игрушка - космический медведь. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра подготовки космонавтов.

"Экипаж предстоящей экспедиции на МКС возьмет с собой на борт корабля космического медведя в скафандре", - рассказал командир "Союза МС-16" космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам супруги космонавта Светланы Иванишиной, которые также приводятся в сообщении, раньше у ее мужа не было индикатора невесомости. "В первой и второй космических экспедициях эту прерогативу мы отдавали коллегам по экипажу с маленькими детьми", - отметила Иванишина.

По словам командира корабля, "столь значимый и символичный элемент может стать не только талисманом, но и игрушкой" для будущих внуков космонавта.

Вместе с Иванишиным на МКС 9 апреля отправятся космонавт Роскосмоса Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди.

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Россия
Продукция
СПМ-3 Медведь
Талисман
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