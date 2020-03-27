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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот получит в 2023 году новое гидрографическое судно "Василий Бубнов"

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Малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий" проекта 19910
Спуск на воду строящегося для Тихоокеанского флота на ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" малого гидрографического судна "Александр Рогоцкий" проекта 19910. Благовещенск (Амурская область), 19.07.2018.
Источник изображения: Пресс-служба Правительства Амурской области

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Новое гидрографическое судно "Василий Бубнов" заложено для Военно-морского флота России в четверг, сообщил официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

"Сегодня, 26 марта на стапеле эллинга АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" состоялась торжественная церемония закладки малого гидрографического судна проекта 19910. Приказом главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова судну присвоено наименование "Василий Бубнов", - сказал Дыгало.

Судно названо в честь инженера, контр-адмирала Василия Бубнова, участника гражданской и Великой Отечественной войн. Бубнов завершил службу в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления Тихоокеанского флота СССР. "Судно планируется передать в состав Тихоокеанского флота в 2023 году", - сообщил представитель ВМФ.

Он напомнил, что однотипное судно "Александр Рогоцкий" было заложено на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в 2016 и передано гидрографической службе Тихоокеанского флота в 2019 году.

Накануне закладки, главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов провел в Адмиралтействе рабочее совещание, на котором рассматривались вопросы хода строительства судов для гидрографической службы ВМФ.

Главком ВМФ особо отметил, что "наряду с пополнением ВМФ новыми гидрографическими катерами, по сути, начат этап серийного строительства гидрографических судов, способных выполнять задачи на большем удалении от пунктов базирования".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
19910
ТОФ
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