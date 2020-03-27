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WarSpot

«Стэн» со всех сторон

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Легендарный британский пистолет-пулемет: когда простота лучше, чем ничего

Легендарный британский пистолет-пулемет «Стэн» трудно причислить к лучшим образцам автоматического оружия, но он появился как нельзя вовремя, и другим ему быть не суждено. После катастрофы в Дюнкерке британскую армию надо было вооружить как можно скорее, так как никто не мог сказать, когда состоится вторжение на острова, и любое огнестрельное оружие было «в строку». Грубый, ненадежный, неточный, «Стэн», тем не менее обладает своеобразной харизмой, а уж спутать его с другим пистолетом-пулеметом практически невозможно. Представленный в ролике образец относится к модификации STEN Mk.II — он выпущен в 1944 году, и по отношению к раннему Mk.I еще более упрощён.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
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