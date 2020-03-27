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Российская газета

Чем тяжелая БМП Т-15 "Армата" с "Кинжалом" отличается от ранней версии

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Источник изображения: Алексей Моисеев

В параде на Красной площади, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые примут участие боевые машины пехоты Т-15 с боевым модулем "Кинжал".

Как сообщает пресс-служба АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех"), эти тяжелые БМП, выполненные на унифицированной платформе "Армата", в настоящее время в числе современной и перспективной техники отправлены железнодорожным эшелоном в Подмосковье.

Т-15 уже один раз было доверено почетное право проехать по главной площади страны, это было в 2015 году. Правда, тогда демонстрировалась ранняя версия, имевшая более легкое вооружение - 30-мм автоматическую пушку 2А42.

В настоящее время решено значительно усилить огневую мощь, теперь есть мощное скорострельное 57-мм орудие, способное эффективно уничтожать бронебойными, осколочно-фугасными снарядами различные наземные и воздушные цели. При этом дальность действия может достигать 14 500 метров. Скорострельность составляет 80 выстрелов в минуту.

В качестве дополнительного средства борьбы с живой силой имеется 7,62-мм пулемет ПКТМ.

Бронетехника поражается также имеющимися противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", они настигают противника на дистанции от 8 до 10 тысяч метров.

Как сообщалось на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", в такой конфигурации Т-15 весит 55 тонн. Ее экипаж насчитывает 3 бойцов, в десантном отделении помещается 9 мотострелков. Мощность двигателя -1 500 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 75 км/ч. Запас хода - 500 км.


Алексей Брусилов

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2А42
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