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Российская газета

Атомная подлодка с "Калибрами" завершила испытания

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Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Ударная АПЛ "Вепрь" проекта 971 завершила испытания после ремонта. Передача корабля Северному флоту запланирована на апрель.

- Главкому ВМФ Николаю Евменову доложено о завершении морского этапа испытаний подлодки. Корабль вернется в состав подводных сил СФ в апреле, - сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

"Вепрь" проходила средний ремонт с модернизацией на судоремонтном предприятии "Нерпа" под Мурманском.

В ходе работ было обновлено и вооружение субмарины - она получила возможность применять крылатые ракеты "Калибр".

Подлодка относится к проекту 971 "Щука-Б". Корабли этого типа отличается повышенной скрытностью, что не раз демонстрировали. В 2012 году две "Щуки" несколько недель патрулировали незамеченными восточное побережье США, а одна даже пробралась в Мексиканский залив и оказалась на расстоянии ракетного удара от базы американских подлодок Кингс-Бей.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
К-157 Вепрь
Проекты
971 Щука-Б
Калибр КР
СФ
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