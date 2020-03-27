Атомная подлодка с "Калибрами" завершила испытания

Ударная АПЛ "Вепрь" проекта 971 завершила испытания после ремонта. Передача корабля Северному флоту запланирована на апрель.

- Главкому ВМФ Николаю Евменову доложено о завершении морского этапа испытаний подлодки. Корабль вернется в состав подводных сил СФ в апреле, - сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

"Вепрь" проходила средний ремонт с модернизацией на судоремонтном предприятии "Нерпа" под Мурманском.

В ходе работ было обновлено и вооружение субмарины - она получила возможность применять крылатые ракеты "Калибр".

Подлодка относится к проекту 971 "Щука-Б". Корабли этого типа отличается повышенной скрытностью, что не раз демонстрировали. В 2012 году две "Щуки" несколько недель патрулировали незамеченными восточное побережье США, а одна даже пробралась в Мексиканский залив и оказалась на расстоянии ракетного удара от базы американских подлодок Кингс-Бей.

Антон Валагин