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Коронавирус сорвал испытания F-35

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Источник изображения: Фото: US Navy / Globallookpress.com

В США отменили испытания новейшего истребителя F-35 Lightning II. Причиной срыва назвали пандемию коронавируса, сообщает Defense News.

20 марта американские военные закрыли доступ на авиабазу «Эдвардс» в штате Калифорния, где базируются образцы истребителя. Доступ был закрыт всем, за исключением местных жителей и личного состава. Испытания F-35, необходимые для завершения опытно-боевой эксплуатации машины, были отменены. Источник газеты также рассказал о возможной приостановке испытаний системы кибербезопасности и ПО JSE (Joint Simulation Environment), необходимого для завершения тестов.

Журналисты предположили, что срыв испытаний негативно отразится на программе JSE, создание которой уже затянулось на несколько месяцев. Из-за проблем с запуском системы JSE Пентагон был вынужден перенести начало производства F-35 Lightning II с декабря 2019 года на январь 2021 года.

Издание обратило внимание, что ранее было приостановлено производство компонентов для новейшего истребителя на заводах в Италии и Японии. Экстраординарные меры были приняты в связи со вспышкой коронавирусного заболевания и последующей пандемии.

Название F-35 Lightning II объединяет семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской компанией Lockheed Martin. Дебютный полет первой версии F-35 состоялся в 2006 году, в мае 2011-го первый серийный самолет был передан ВВС США.

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Страны
Италия
США
Япония
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Кибербезопасность
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