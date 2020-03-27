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Деловая газета "Взгляд"

Британия сообщила о «необычно высоком уровне активности» российских кораблей

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Корвет "Стерегущий" во время морского парада
Корвет "Стерегущий" во время морского парада.
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За проходом российских кораблей в проливе Ла-Манш проследили девять британских кораблей, сообщили в ВМС Британии.

Слежка велась за тремя российскими корветами типа "Стерегущий", двумя десантными кораблями проекта 445, двумя фрегатами серии "Адмирал Григорович" и за сопровождавшими их вспомогательными и буксирными судами, сообщили в британском военном ведомстве, передает ТАСС.

Британцы задействовали четыре фрегата типа 23, два патрульных корабля прибрежной зоны, два танкера класса "Тайд", многоцелевой гидрографический корабль типа "Эхо", а также вертолеты.

В сообщении отмечается "необычно высокий уровень активности" российского флота в водах рядом с Британией.

Ранее Россия отправила сторожевой корабль Черноморского флота проекта 1135 "Пытливый" отправили вести наблюдение за фрегатами НАТО, которые зашли в Черное море в понедельник.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
1135 Буревестник
20380 Корвет-1
NATO
ЧФ
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