Британия сообщила о «необычно высоком уровне активности» российских кораблей

Корвет "Стерегущий" во время морского парада.

За проходом российских кораблей в проливе Ла-Манш проследили девять британских кораблей, сообщили в ВМС Британии.

Слежка велась за тремя российскими корветами типа "Стерегущий", двумя десантными кораблями проекта 445, двумя фрегатами серии "Адмирал Григорович" и за сопровождавшими их вспомогательными и буксирными судами, сообщили в британском военном ведомстве, передает ТАСС.

Британцы задействовали четыре фрегата типа 23, два патрульных корабля прибрежной зоны, два танкера класса "Тайд", многоцелевой гидрографический корабль типа "Эхо", а также вертолеты.

В сообщении отмечается "необычно высокий уровень активности" российского флота в водах рядом с Британией.

Ранее Россия отправила сторожевой корабль Черноморского флота проекта 1135 "Пытливый" отправили вести наблюдение за фрегатами НАТО, которые зашли в Черное море в понедельник.

Алексей Дегтярев