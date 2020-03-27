Как дома: Захарова об отношении итальянцев к российским военным

Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Итальянцы приветствуют в своей стране россиян, которые прибыли в страну, чтобы помогать местным специалистам бороться с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Накануне на Апеннинском полуострове приземлился 15-й самолет российских ВКС. В Италии сейчас работают более 100 военных специалистов из России.

Итальянцы приветствуют российских военных специалистов, которые прибыли в страну, чтобы помогать бороться с коронавирусом, написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на телерепортаж с участием начальника Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения полковника Игоря Богомолова.

По его словам, которые приводит Захарова, местные «радостно приветствуют» российских военных, которые не чувствуют, что находятся в другой стране.

"Это не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю, это репортаж о помощи России, которую она оказывает итальянцам, переживающим очень тяжелый период своей истории. Вон он апогей изоляции, апофеоз "российской угрозы", анатомия "руки Кремля»», - написала представитель МИД.

Накануне в Италию с грузом для помощи в борьбе с распространением коронавирусна прибыл 15-й самолет ВКС России. Российские специалисты будут помогать в борьбе с распространением инфекции COVID-19 в городе Бергамо.

Там уже прошли консультации представителей Агентства по охране здоровья граждан, департамента гражданской обороны и Минобороны России и Италии по поводу потребностей местных властей в помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией. Прежде всего, было принято решение, что российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 пансионатах, которые местные власти приспособили для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусом.

Кроме того, представители местных властей указали на особую необходимость провести масштабную санитарную обработку и дезинфекцию всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств транспорта.

Все силы и средства, прибывшие в Бергамо, будут задействованы для экстренной помощи городу и итальянским гражданам.

Бригады российских военных специалистов приступят к практическому выполнению задач уже 27 марта.

14-й самолет российских ВКС приземлился на аэродром авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре», который находится в 30 км от Рима, 24 марта.

На его борту была группа военных специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

При этом еще 23 марта в военном ведомстве сообщали, что для переброски специалистов и оборудования в эту европейскую страну на аэродроме Чкаловский сформовали группировку из девяти самолетов Ил-76. Они прибыли ночью того дня, доставив около 100 военных специалистов, а также восемь мобильных отрядов медиков и специальное оборудование.

О российской помощи Италии в борьбе со стремительно распространяющейся там коронавирусной инфекцией 21 марта в ходе телефонного разговора договорились Владимир Путин и Джузеппе Конте. Их диалог состоялся по инициативе Москвы.

«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», - сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров стороны договорились, что Россия направит в Италию бригаду медиков, средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Все поставки организованы по линии российского Минобороны при помощи самолетов ВКС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин принял такое решение из гуманитарных соображений, поскольку Италия сейчас переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию.

По последним данным, размещенным на сайте Роспотребнадзора, в Италии более 74,3 тыс. зараженных коронавирусом. 7,5 тыс. человек скончалисть от этой инфекции.

Италия находится на втором месте после Китая по количеству инфицированных.

Причем сейчас итальянские власти предполагают, что на самом деле в стране могут быть тысячи еще не выявленных случаев заражения. То есть число заболевших может быть в десять раз больше, чем сейчас, пишет TBW со ссылкой на интервью главы департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли. Он также не исключил, что через несколько дней Италия может обогнать Китай по числу заразившихся.

Борелли обратил внимание, что вирус распространяется очень быстро и правительство не успевает принять необходимые меры, чтобы замедлить скорость инфицирования. По его словам, ситуация осложняется нехваткой средств защиты, например медицинских масок

Кристина Сизова