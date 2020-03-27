Haber7 (Турция): сенсационное предположение об Инджирлике от России!

Американский самолет вылетел с базы Киртлент в Нью-Мехико и направился в Инджирлик в Турции. В России заподозрили, что на борту могло находиться ядерное оружие. Читатели спорят. Одни считают, что нужно вышвырнуть США из страны, другие верят, что американцы решили оказать помощь Анкаре, а третьи заявляют, что Эрдоган нужен Трампу для борьбы с Россией.

Утверждается, что в ночь с 23 на 24 марта американский стратегический военно-транспортный самолет Боинг С-17А "Глоубмастер" (Globemaster) вылетел с авиабазы Киртленд в Нью-Мехико и направился на военную авиабазу Инджирлик на юге Турции.

Некоторые эксперты полагают, что на борту самолета может находиться ядерное оружие.

В сообщении, опубликованном российским информационным сайтом "Eadaily" со ссылкой на военных экспертов в США, отмечается, что этот же самолет совершал полеты по маршруту Турция - США с 18 марта.

"18 марта военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил США С-17А "Глоубмастер" совершил перелет через Атлантику. В частности маршрут самолета из турецкой авиабазы Инджирлик в Альбукерке, штат Нью-Мехико, США, где находится авиабаза Киртленд, позволяет считать, что на его борту могут перевозиться ядерные боеприпасы", - уточнили эксперты.

Комментарии читателей:

али: Мы должны вышвырнуть США и другие иностранные силы с Инджирлика, это шакалы, которые подливают масла в огонь.

Хасан: али, к сожалению, мы не можем, у нас нет таких полномочий.

эрен: На этот раз они распространят вирус с воздуха, военно-воздушные силы должны быть осторожны.

Гражданин: Жаль, что мы не закрыли этот Инджирлик… США - большой враг.

Хеким: Только этого не хватало.

независимый: То есть что это значит? США помогли нам ядерными боеголовками?..

Ангара: А что тут такого? Люди прилетают в страну, которую оккупировали.

ходжа: Итог???

измир-говорит правду: Атаку, унесшую жизни 34 наших военных в Сирии, могли совершить США-ЦРУ, "Моссад" и подставить Россию. Цель - поссорить нас с Россией. США готовятся бросить вызов России и провести очень крупные учения. Турция должна выбрать сторону. Если США начнут войну против России, им нельзя позволять использовать проливы, Черное море и Инджирлик. Без Турции США ни за что не одолеют Россию.

хакан: измир-говорит правду, вовсе нет, атаку, сто процентов, совершили русские. Другое дело, что могли совершить и сторонники Америки из числа русских - этого я не могу знать. Ведь неизвестно, насколько разнообразна Россия. Даже Путин может не владеть ситуацией полностью. К тому же он непрерывно ведет переговоры с Израилем.

Ахмет: измир-говорит правду, Турция не принимает ничью сторону, Турция - сама по себе сторона. Хотя кажется, что остальные конфликтуют друг с другом, на самом деле цель - Турция и Ближний Восток. Наше государство проводит самую правильную стратегию, используя США, Россию, ЕС и арабов друг против друга.

Хакан: Сейчас мы отдалились от русских. Себя они считают великанами, а нас - карликами. С ними не будет дружбы.

Хусейн: Даже если перевозит ядерное оружие, и что? Все и так знают, что в Инджирлике находится 120 боеголовок. Так что одной больше, одной меньше - это не важно.

керим: Лишь бы не сбросили ядерное оружие на Сирию без нашего ведома, не дай бог.

Энгин: керим, не сбросят, Россия за всем внимательно следит.

хастюрк: Мы просили США помочь боеприпасами. США сказали, что помогут.

Айкут: хастюрк, и ты поверил!!! Наивный.