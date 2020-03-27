Schiebel поставит НАТО новую партию миноискателей AN-19/2

ЦАМТО, 26 марта. Австрийская компания Schiebel объявила о заключении с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA – NATO Support and Procurement Agency) контракта на поставку 900 комплектов миноискателей AN-19/2, которые могут применяться для выполнения как военных, так и гуманитарных задач.

Стоимость продажи не раскрывается. Базовый контракт на поставку миноискателей Schiebel заключила с NSPA в 2017 году. На данный момент в рамках данного соглашения компания поставила 1700 миноискателей AN-19/2. В октябре 2019 года срок действия контракта был продлен с размещением заказа на поставку 900 дополнительных миноискателей, которые в настоящее время поставляются заказчику.

Комплект AN-19/2 предназначен для быстрого и точного разминирования в различных климатических условиях и местности. Он принят на вооружение в качестве штатного миноискателя в вооруженных силах многих стран, включая США (носит обозначение AN/PSS-12) и большую часть стран НАТО. Благодаря модульной конструкции миноискатель обеспечивает максимальную гибкость применения и простоту обслуживания.

Миноискатель обеспечивает обнаружение металлических предметов массой от 0,15 гр. в грунте или снегу на глубинах до 10 см, а металлических предметов массой свыше 1 кг – на глубинах до 50 см.