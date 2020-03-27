National Interest: советские титановые подлодки поставили НАТО в тупик

Появление у СССР подводных лодок с корпусами из титана в США сочли за дезинформацию. Американским аналитикам потребовались годы на получение разведданных, подтвердивших разработку уникальной советской субмарины, которая за счет своей скорости и маневренности могла уходить даже от многих торпед.

Об инновационной подлодке проекта 705 "Лира", получившей по классификации НАТО обозначение Alpha, вспомнил эксперт издания The National Interest Калеб Ларсон.

Первые данные о строительстве в Советском Союзе "суперподлодки" в ЦРУ получили в 1969 году. В отчетах, сопровождаемых фотографиями, говорилось о "странном серебристом цвете" секций корпуса, ожидавших сборки.

Аналитики управления не согласились с представленным материалом, они посчитали, что элементы корабля просто покрыли серебристой краской ради дезинформации. В США были уверены, что СССР не обладают технологиями и "не потянут" затраты для производства субмарин из титана. На то были свои аргументы.

Титан в три-пять раз дороже традиционной стали, а придавать ему нужную форму невероятно сложно. Сварка титановых элементов - отдельная наука. При высоких температурах этот металл поглощает кислород, водород и азот, что приводит к дефектам. То есть для соединения частей корпуса советским инженерам было необходимо создать огромные герметичные ангары, заполненные инертным газом аргоном. Сварщикам при этом приходилось надевать специальные костюмы, похожие на космический скафандр. В ЦРУ и Пентагоне отказывались верить, что СССР способны реализовать подобный проект.

Еще одной загадкой стала энергоустановка. Реактор должен был охлаждаться жидким металлом - такая схема обеспечивает высокую производительность при небольших размерах, но повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Для снижения потенциальной опасности требовалось создание автоматизированной системы управления. И снова американские аналитики скептически отнеслись к данным о советской разработке.

- Но спустя несколько лет они были вынуждены признать появление нового класса субмарин - самых быстрых из когда-либо построенных. Советская подлодка развивала скорость в 41 узел (76 километров в час - прим. "РГ") под водой. Для сравнения, максимальная скорость эсминцев класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) составляет 30 узлов (55 километров в час). Вдобавок титановые подлодки могли погружаться гораздо глубже и лучше выдерживали взрывы глубинных бомб, - пишет обозреватель.

Эксплуатация кораблей проекта "Лира" была дорогостоящей. Например, жидкометаллический теплоноситель энергоустановки должен был постоянно оставаться нагретым, но не все порты СССР имели для этого необходимую инфраструктуру. Из-за этого реакторы зачастую оставляли включенными, что осложняло регламентные работы.

Высокая цена обслуживания в конечном итоге сыграла ключевую роль - в 90-е годы прошлого века все подлодки этого класса были списаны и утилизированы. Однако, уникальные конструктивные решения, принятые при разработке "Лиры, были использованы на других отечественных субмаринах.

Тимур Алимов