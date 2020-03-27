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Российская газета

Вооруженного стрелковым оружием гусеничного робота испытали в Сербии

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В Сербии продемонстрировали боевые возможности роботизированного комплекса "Милош". Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства данного государства.

Как рассказал представитель Военно-технического института Стефан Савич, дальность действия комплекса - около двух километров. Дистанционное управление осуществляется из командно-контрольного пункта, смонтированного на базе автомобиля. Имеющаяся тепловизионная камера обеспечивает уверенную работу в ночных условиях.

Робот вооружен 7,62-мм пулеметом М86, способным поражать цели на дистанции 800 метров, и револьверным шестизарядным 40-мм гранатометом М16, бьющим на 350 метров.

Данная сравнительно компактная гусеничная боевая машина может применяться внутри зданий, она проходит через стандартную дверь шириной 80 см и поднимается по лестницам, что очень важно для подразделений спецназа во время проведения различных операций.

Присутствовавший на полигоне министр обороны Александр Вулин отметил, что новинка оборонной промышленности в настоящее время уже внедряется в вооруженные силы. Как предполагается, роботы поступят в одну из специальных бригад.

Промышленность Сербии достигла определенных успехов в создании различных образцов боевой техники, которые не только поступают в собственную армию, но и идут на экспорт. Можно упомянуть сербские бронетранспортеры "Лазар" различных модификаций. Известно, что на одной из версий установлен российский боевой модуль с 30-мм пушкой. Ведутся работы по модернизации боевой машины пехоты М-80А.

Военные эксперты высоко оценивают 155-мм самоходные гаубицы "Нора Б-52". Недавно партия таких САУ была отправлена на Кипр. В настоящее время предлагается более совершенная версия, получившая название "Александр".

В последние годы укрепилось военное сотрудничество с Российской Федерацией. Из нашей страны в Сербию поставлены БРДМ-2МС, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-17, Ми-35М и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".


Алексей Моисеев

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Страны
Кипр
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
B-52
M16
А350
БРДМ-2
Ми-17
Ми-35
Ми-35М
МиГ-29
Проекты
Робот
РТК
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